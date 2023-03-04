Видача повісток: які документи можна вимагати у представника ТЦК перед врученням

Загальна мобілізація в Україні подовжена до 20 травня

В Україні продовжуються воєнний стан та загальна мобілізація, у зв’язку з якими військовозобов’язані чоловіки можуть отримати повістки із закликом на військову службу. Однак перед тим, як вам вручать документ, ви маєте повне право попросити в уповноваженої особи надати її документи, аби впевнитися в тому, що вона дійсно має право видавати повістки.

Як пояснили у пресцентрі Міністерства юстиції України у Facebook, в рамках загальної мобілізації, котра була впроваджена в країні через військову агресію рф, поліція продовжує зупиняти громадян віком 18-60 років для перевірки документів та вручення повісток для уточнення облікових даних. Однак кожен, перш ніж надати свої документи, має право запитати їх й в уповноваженої особи.

Про які документи йде мова

На прохання військовозобов'язаного громадянина, якому видається повістка, уповноважена особа повинна надати:

службове посвідчення або документ, який підтверджує її приналежність до підрозділу, визначеного в наказі коменданта;

копію наказу коменданта, яким визначено підрозділи, які мають право на перевірку документів.

вказати підставу, з огляду на яку відбувається перевірка документів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Мін’юсті України пояснили українцям, чому представники військкоматів повістки зараз видають спільно з поліцією.