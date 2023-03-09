"Очень весело?": в Кропивницком женщинам выдали повестки на мужской стриптиз

Посетительница не понимает, в чем прикол

Некоторых украинцев снова смущает использование символов войны в мемах и маркетинге. Так, в Кропивницком посетительница развлекательного заведения удивлена маркетинговым подходом.

Заведение "SHO bar" устроило вечеринку до 8 марта. Судя по публикациям на странице местной адвоката и волонтерки Валерии Бурлаки, для женщин там приготовили дискотеку и мужской стриптиз. Ничего необычного, однако сами приглашения изложили некоторые вопросы.

Женщина опубликовала фото приглашения на своей Instagram-странице. Заведение решило оформить их в виде… повесток в военкомат. На "документе" пишет:

Повестка

Согласно Международному женскому дню, Вам необходимо появиться 8 марта 2023 в 18:00 в "SHO bar". За вашу волшебную красоту Вас ждет наказание в виде секретных и сладострастных танцев для вас! Явка строго обязательна! При себе иметь воспалительное настроение!

"Серьезно? Очень весело? Других идей не было?", — прокомментировала это Валерия. Также она опубликовала видео с самой вечеринки. Коренастые мужчины в форме полицейского или моряка показывали свои мускулистые тела под музыку. В частности, под песню российской группы "Мурзилки International" "Если мент попросит документ".

Напомним, что в полтавском заведении произошел скандал, когда молодежь начала танцевать под российских певцов. Сами дети возмутились, что на них упала волна гнева от украинцев.

Также в последнее время заведения в Украине попадают в языковые скандалы – в частности, кафе в Одессе, где отказались обслуживать на украинском языке. Впоследствии владельцам пришлось платить штраф.