Вручение повесток на камеру: украинцам объяснили, что изменится после нововведения

Запись с бодикамеры будет являться доказательством факта вручения повестки

Сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Украине, которые занимаются вручением повесток военнообязанным гражданам, планируют обеспечить бодикамерами. В связи с грядущими нововведениями многих интересует вопрос, что после этого изменится в данной процедуре.

Ответ на этот вопрос дал адвокат Роман Симутин в видео на своем YouTube-канале. По его словам, процесс вручения повестки мужчине будет записываться на камеру. Это станет доказательством того, что военнообязанный действительно получил документ.

"Вручают вам повестку, вы ее получили или отказались и в определенное время в военкомат не явились, считая, что не докажут, пройдет. Но вы забыли важную деталь: все зафиксировала бодикамера полицейского", — сказал Симутин.

Адвокат отметил, что запись с бодикамеры действительно будет являться доказательством факта вручения повестки. В случае неявки мужчины в военкомат, представитель ТЦК и СП составит протокол и к нему приобщит видео с камеры. Далее военкомат вынесет протокол о привлечении человека к административной ответственности за уклонение от воинского учета.

"После повторного вручения повестки и неприбытия в военкомат без уважительных причин в отношении вас откроют уголовное преследование за уклонение от мобилизации, где одним из основных доказательств будет видео", — добавил Роман Симутин.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в феврале текущего года сотрудникам одесского военкомата выдали нагрудные камеры и вручение повесток стало происходить под запись. В ОК "Юг" объясняют это тем, что в последнее время в Одессе неоднократно фиксировали случаи, когда сотрудники ТЦК задерживают людей в общественных местах, заходят в спортзалы и так далее. Во избежание повторных инцидентов было принято решение фиксировать процесс вручения повесток.