Вручення повісток на камеру: українцям пояснили, що зміниться після нововведення

Запис із бодікамери буде доказом факту вручення повістки

Працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в Україні, які займаються врученням повісток військовозобов’язаним громадянам, планують забезпечити бодікамерами. У зв’язку з майбутніми нововведеннями багатьох цікавить питання, що після цього зміниться у цій процедурі.

Відповідь на це запитання дав адвокат Роман Сімутін у відео на своєму YouTube-каналі. За його словами, процес вручення повістки чоловікові записуватиметься на камеру. Це стане доказом того, що військовозобов’язаний справді отримав документ.

"Вручають вам повістку, ви її отримали або відмовилися і у певний час у військкомат не з’явилися, вважаючи, що не доведуть, пройде. Але ви забули важливу деталь: все зафіксувала бодікамера поліцейського", — сказав Сімутін.

Адвокат зазначив, що запис із бодікамери справді буде доказом факту вручення повістки. У разі неявки чоловіка до військкомату представник ТЦК та СП складе протокол і до нього долучить відео з камери. Далі військкомат винесе протокол про притягнення людини до адміністративної відповідальності за ухилення від військового обліку.

"Після повторного вручення повістки та неприбуття у військкомат без поважних причин щодо вас відкриють кримінальне переслідування за ухилення від мобілізації, де одним з основних доказів буде відео", — додав Роман Сімутін.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у лютому 2023 року працівникам одеського військкомату видали нагрудні камери і вручення повісток стало відбуватися під запис. В ОК "Південь" пояснюють це тим, що останнім часом в Одесі неодноразово фіксували випадки, коли співробітники ТЦК затримують людей у громадських місцях, заходять до спортзалів тощо. Щоб уникнути повторних інцидентів, було прийнято рішення фіксувати процес вручення повісток.