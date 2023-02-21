Співробітникам одеського військкомату повісили нагрудні камери: "Щоб не тягали людей за ноги"

В ОК "Південь" відреагували непорозуміння під час вручення повісток

В Одесі почали виписувати повістки під відеозапис, щоб уникнути скандалів із їх врученням. Нагадаємо, що у південному місті очевидці регулярно фіксують випадки, коли співробітники ТЦК садять людей в буси, заходять у спортзали, затримують на вулиці тощо.

Тиждень тому при черговій спробі затримати чоловіка та відвезти його до військкомату, останній почав видиратися так, що його несли за руки та ноги. Відео викликало певний галас у соцмережах. Для того, щоб уникнути подібного, в ОК "Південь" запроваджують нагрудні камери для працівників військкоматів. Про це повідомила голова прес-центру ОК "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону, повідомляє "Інсайдер UA".

За її словами, кожну групу, яка вирушає вручати повістки, почали споряджати боді-камерами, за якими потім розбирають скандальні інциденти. До прикладу, вищезгаданий випадок, коли 14 лютого в одеських соцмережах поширили відео, як працівники військкомату затримують чоловіка. Затриманий ненавмисне чи спеціально падає на землю і їм доводиться тягнути його самотужки.

Таке застосування сили викликало резонанс. В ОК "Захід" заявили, що проводиться службове розслідування за фактом перевищення службових повноважень. Поведінку військових назвали некоректною та засудили. А керівників обласного і районного ТЦК та СП притягнули до дисциплінарної відповідальності.

"Телеграф" раніше розповідав, чи можуть українців мобілізувати телефоном, оскільки є низка нюансів. Крім того, майор ЗСУ дав відповідь, що робити українцям після вручення повістки.