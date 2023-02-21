Сотрудникам одесского военкомата повесили нагрудные камеры: "Чтобы не таскали людей за ноги"

В ОК "Юг" отреагировали недоразумения при вручении повесток

В Одессе начали выписывать повестки под видеозапись во избежание скандалов с их вручением. Напомним, что в южном городе очевидцы регулярно фиксируют случаи, когда сотрудники ТЦК сажают людей в бусы, заходят в спортзалы, задерживают на улице и т.д.

Неделю назад при очередной попытке задержать мужчину и отвезти его в военкомат, последний начал карабкаться так, что его несли за руки и ноги. Видео вызвало определенную шумиху в соцсетях. Для того чтобы избежать подобного, в ОК "Юг" вводят нагрудные камеры для работников военкоматов. Об этом сообщила глава пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, сообщает "Инсайдер UA".

По ее словам, каждую группу, отправляющуюся вручать повестки, начали снаряжать боди-камерами, за которыми потом разбирают скандальные инциденты. К примеру, вышеупомянутый случай, когда 14 февраля в одесских соцсетях распространили видео, как работники военкомата задерживают мужчину. Задержанный нечаянно или специально падает на землю и им приходится тащить его своими силами.

Такое применение силы вызвало резонанс. В ОК "Захид" заявили, что проводится служебное расследование по факту превышения служебных полномочий. Поведение военных назвали некорректным и осудили. А руководителей областного и районного ТЦК и СП привлекли к дисциплинарной ответственности.

"Телеграф" ранее рассказывал, могут ли украинцев мобилизовать по телефону, поскольку есть ряд нюансов. Кроме того, майор ВСУ ответил, что делать украинцам после вручения повестки.