Могут ли украинцев мобилизовать по телефону: объясняет полковник ВСУ

Есть некоторые нюансы получения повестки в армию, которые не могут нарушаться сотрудниками военкоматов

В Украине до конца осени продолжается всеобщая мобилизация. Это значит, что свои повестки в армию получат многие военнообязанные совершеннолетние мужчины в возрасте до 60 лет. При этом важно помнить, что в некоторых случаях от "письма счастья" можно отказаться, а также то, что призыв не осуществляется в телефонном режиме.

Когда украинцам могут звонить из военкомата и какие причины для этого существуют, напоминает "Телеграф". Еще раз подчеркнем, что мобилизировать человека в армию благодаря телефонному звонку нельзя, это незаконно.

По словам главы Дарницкого ТЦК Киева, полковника Руслана Тригуба, военнообязанные могут быть оповещены телефоном насчет необходимости явиться в определенный военкомат согласно назначенному времени. Уже при личной встрече обсуждаются все нюансы, а призывник, вероятно, получит свою повестку.

"Я вызываю его в ТЦК, он проходит все процедуры, медицинское освидетельствование, личное изучение, после этого оформляются документы. Лишь потом я говорю: вы мобилизованы и отправляетесь в ту или иную команду", — объяснил процедуру Тригуб.

К слову, в отдельных моментах по телефону призывнику могут посоветовать взять с собой личные вещи — на случай, если мобилизация будет проведена сразу на месте. Определенного списка необходимых вещей нет, однако чаще всего люди берут комплект запасного белья, а также средства личной гигиены. Само собой разумеется, что в таком "чемоданчике" не может находиться любых психотропных веществ, наркотиков и алкоголя.

Ранее "Телеграф" рассказывал, имеет ли военнообязанный право отказаться от получения повестки, если ее вручают по месту работы, а не жительства.

Также мы писали, в каких случаях можно вообще не расписываться в получении повестки. Всего на это есть три причины.