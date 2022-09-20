Отказ от повестки на законных основаниях: топ-3 причины

Юрист считает, что есть 3 главных основания для отказа

Уже более полугода в Украине идет всеобщая мобилизация, которая началась в результате российского полномасштабного вторжения. Однако есть много причин некоторым гражданам отказываться от повесток. Иногда это касается и военнообязанных.

Юрист Ростислав Кравец рассказал, когда и при каких обстоятельствах можно отказаться от вручения повестки военнообязанному лицу на законных основаниях.

Среди причин, по которым это можно сделать:

неправильно указанные данные лица, получающего повестку. К примеру, документ может быть выписан вообще на другого человека;

повестку вручает не уполномоченное лицо, то есть не сотрудник военкомата;

на повестке нет подписи военного комиссара или печати военкомата.

То есть, при вручении следует внимательно пересмотреть документ и проверить данные. В первую очередь рекомендуется обратить внимание на достоверность такой информации:

полное имя;

год рождения, адрес;

вид повестки;

место трудоустройства;

время и адрес, когда и куда следует явиться после вручения;

название органа, печать, подпись, фамилию, имя и отчество руководителя военкомата.

Чтобы быть максимально осторожными, следует иметь собственные документы. Тогда вы можете подтвердить свою личность и если в повестке есть ошибка, то отказаться от ее получения.

В таком случае уполномоченное лицо, которое эту повестку вручало, должно составить акт об отказе от получения. Он заключается в присутствии свидетелей для подтверждения причин отказа. Вероятнее всего, что этот акт будет направлен в центр комплектования, но в более редких случаях он попадает в полицию.

Следует отметить, что повестку не может вручить представитель полиции или ТРО. Это отмечает юрист.

"Как таких правил вручения повесток нет. Есть только правило, что повестку должно вручать уполномоченное военкоматом лицо, то есть представители ТРО или полиции не могут просто ходить и вручать эти повестки. Это должно делать лицо, уполномоченное военкоматом (центром комплектования и социальной поддержки), которое будет вручать соответствующие повестки", — подчеркивает Ростислав Кравец.

Штраф за неполучение повестки не может быть выписан, если вы не нарушили правила военного учета. После составления акта об отказе от получения повестки он рассматривается в центре комплектования. Именно они могут взыскать штраф от 850 до 1700 грн за нарушение правил. Наложение такого штрафа оспаривается в местном суде, где центр комплектования будет доказывать, что вы нарушили правила учета.

Как сообщал "Телеграф" ранее, секретарь Комитета ВР по вопросу нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал, когда военнослужащие смогут вернуться домой.