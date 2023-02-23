Вручення повістки не за місцем реєстрації: у ЗСУ пояснили, що робити і куди звертатися

Під час воєнного стану країни військовозобов’язані чоловіки немає права змінювати місце проживання без дозволу глави ТЦК

Військовозобов’язаним чоловікам віком від 18 до 60 років в Україні продовжують видавати повістки у зв’язку з продовженням воєнного стану та загальної мобілізації. У ЗСУ докладно пояснили, що робити у разі, якщо повістку вручили не за місцем реєстрації та обліку до ТЦК.

Наразі повістки все частіше видають чоловікам у громадських місцях і нерідкі випадки, коли її можуть вручити людині, яка стоїть на обліку в ТЦК в іншому місті, районі чи області. Про це майор Збройних Сил України Олександр Мельничук розповів виданню NV.

За його словами, повістка – це повідомлення військовозобов’язаному про те, що йому потрібно актуалізувати свої дані та пройти медичну комісію. Проте її видача не за місцем реєстрації викликає певні труднощі.

"Якщо ТЦК виписав повідомлення цій людині, то треба розуміти різницю. Повістка ― це повідомлення людині, інформативне нагадування, воно може називатися повісткою, а насправді це повідомлення, що людина має прийти, пройти медичну комісію та звірку всіх даних", ― каже майор.

Що робити, якщо повістку вручили не за місцем реєстрації

Мельничук пояснив, що якщо чоловік, наприклад, стоїть на обліку у Львові, не працює у Києві та отримав повістку на вулиці у столиці, йому потрібно звернутися до ТЦК і пояснити ситуацію.

"Якщо він у Києві отримав, він приходить у Києві та пояснює, що він зареєстрований у такому місці. Далі з ТЦК розрулює питання – чи йти в Києві, чи їхати до Львова", – сказав майор ЗСУ.

Він також додав, що під час воєнного стану у країні військовозобов’язані чоловіки не мають права змінювати місце проживання без дозволу голови ТЦК. У разі коли громадянин змінює місце проживання відбувається обмін документами в ТЦК.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військовозобов’язані чоловіки в Україні можуть відмовитися від повістки. Однак зробити це можна лише у трьох випадках.