Вручение повестки не по месту регистрации: в ВСУ объяснили, что делать и куда обращаться

Во время военного положения в стране военнообязанные мужчины не имеют права менять место жительства без разрешения главы ТЦК

Военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет в Украине продолжают выдавать повестки в связи с продлением военного положения и общей мобилизации. В ВСУ подробно объяснили, что делать в случае, если повестку вручили не по месту регистрации и учета в ТЦК.

Сейчас повестки все чаще выдают мужчинам в общественных местах и нередки случаи, когда ее могут вручить человеку, стоящему на учете в ТЦК в другом городе, районе или области. Об этом майор Вооруженных сил Украины Александр Мельничук рассказал изданию NV.

По его словам, повестка — это сообщение военнообязанному о том, что ему нужно актуализировать свои данные и пройти медицинскую комиссию. Однако ее выдача не по месту регистрации вызывает определенные трудности.

"Если ТЦК выписал сообщение этому человеку, то нужно понимать разницу. Повестка ― это сообщение человеку, информативное напоминание, оно может называться повесткой, а на самом деле это сообщение, что человек должен прийти, пройти медицинскую комиссию и сверку всех данных", ― говорит майор.

Что делать, если повестку вручили не по месту регистрации

Мельничук объяснил, что если мужчина, например, стоит на учете во Львове, на работает в Киеве и получил повестку на улице в столице, ему нужно обратиться в ТЦК и объяснить ситуацию.

"Если он в Киеве получил, он приходит в Киеве и объясняет, что он зарегистрирован в таком-то месте. Далее с ТЦК разруливается вопрос – или идти в Киеве, или ехать во Львов", – сказал майор ВСУ.

Он также добавил, что во время военного положения в стране военнообязанные мужчины не имеют права менять место жительства без разрешения главы ТЦК. В случае, когда гражданин меняет место жительства, происходит обмен документами в ТЦК.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что военнообязанные мужчины в Украине могут отказаться от повестки. Однако сделать это можно только в трех случаях.