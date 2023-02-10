Аннулирование повесток в Украине: в каких случаях это возможно

Есть два случая, когда повестку могут аннулировать

Пока в Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение, военнообязанным мужчинам продолжают массово вручать повестки. "Телеграф" решил разобраться, вероятны ли случаи аннулирования этого документа при условии, что тот был уже издан.

Как пишет издание vikna.tv, выданная военнообязанному мужчине в возрасте от 18 до 60 лет повестка действительно может быть аннулирована. По словам руководителя управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины полковника Романа Горбача, в Украине предусмотрено два случая, когда документ может быть отменен, а именно:

Если получатель повестки имеет бронь (предоставление им отсрочки от мобилизации);

При условии, что существует ряд оснований для отсрочки.

Кроме того, повестка может быть аннулирована, если лицо самостоятельно явится в военкомат и предоставит документы, подтверждающие наличие брони или отсрочки.

"Неоднократно были случаи, когда повестку вручали лицам, имеющим бронь или отсрочку от мобилизации. Такие украинцы должны иметь при себе соответствующие документы и представить их во избежание вручения повестки", — пояснил Горбач.

Ранее "Телеграф" сообщал, законны ли повестки, оставленные в дверях представителями коммунальных служб.

Также напомним, как военнообязанный может проверить полученную повестку на законность.