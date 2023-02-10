Анулювання повісток в Україні: в яких випадках це можливо

Існують два випадки, коли повістку можуть анулювати

Поки в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, військовозобов'язаним чоловікам продовжують масово вручати повістки. "Телеграф" вирішив розібратися, чи ймовірні випадки анулювання цього важливого документу при умові, що той був вже виданий.

Як пише видання vikna.tv, видана військовозобов'язаному чоловіку, віком від 18 до 60 років повістка, дійсно може бути анульована. За словами очільника управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних сил України полковника Романа Горбача, в Україні передбачено два випадки, коли документ можуть скасувати, а саме:

Якщо одержувач повістки має бронь (надання їм відстрочки від мобілізації);

При умові, що існує низка підстав для відстрочення.

Крім того, повістка може бути анульована, якщо особа самостійно з'явиться у військкомат і надасть документи, які підтверджують наявність броні або відстрочення.

"Неодноразово були випадки, коли повістку вручали особам, які мають бронь чи відстрочку від мобілізації. Такі українці повинні мати при собі відповідні документи та подати їх, щоб уникнути вручення повістки", — пояснив Горбач.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи є законними повістки, залишені у дверях представниками комунальних служб.

Також нагадаємо, яким чином військовозобов'язаний може перевірити отриману повістку на законність.