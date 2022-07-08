Мобілізація в Україні: чи законно вручати повістки на вулиці - коментар юриста

Неправильно оформлена повістка може стати вагомим доказом у суді

В Україні почали вручати повістки чоловікам у громадських місцях — наприклад, під час рейду пляжами Одеси чи нічними клубами Києва. У деяких громадян такий метод набору до війська викликає питання щодо законності.

Як пише Deutsche Welle, цитуючи адвоката Станіслава Бориса, який від початку повномасштабної війни займається юридичними аспектами мобілізації, насправді таке несподіване вручення повісток не є незаконним. За словами Бориса, в Україні немає чітко визначених місць, де видаються повістки. Тому військовий комісар має право підійти і видати документ будь-де.

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За словами юриста, з точки зору закону повністю правильно, щоби повістка була виписана у комплектувальному центрі на конкретне ім’я, а потім вручена особисто. "Але не можна сказати, що це порушення, яке дозволяє людині не прийти до військкомату", — прокоментував Борис ситуацію, коли документ видають на вулиці. Наразі в країні триває загальна мобілізація, тому виклик до військкомату може отримати будь-який чоловік, якому від 18 до 60 років.

Втім, Борис відзначає, що деякі повістки можна оскаржити. Йдеться про неправильно оформлені документи. зокрема, без вказання причини виклику (уточнення облікових даних, проходження медкомісії, безпосередньо мобілізація). За словами адвоката, у повістці має бути чітко прописано, куди, коли і навіщо людина має з'явитися. Якщо таких відомостей бракує, документ можна визнати недійсним.

Борис також нагадав, що врученням повісток мають право займатись співробітники військкоматів, органів місцевого самоврядування, керівники підприємств і установ. Якщо ж папірець самовільно видали поліцейські чи бійці тероборони, він теж не має законної сили. Відсутність необхідних відомостей чи неправильна процедура вручення можуть стати вагомими доказами в суді, якщо чоловік, який проігнорував таку повістку постав перед загрозою адміністративної чи кримінальної відповідальності.

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Що ж до вручення повісток порушникам громадського порядку, як це було у Києві та Одесі, юристи стверджують, що це цілком законно. Втім, невдоволення подібним підходом висловлюють деякі військові. На їхню думку, це підриває авторитет армії і змушує людей асоціювати проходження служби із покаранням. До того ж, залучені до війська через таку "мобілізацію" солдати, мають низьку мотивацію. Подібних порушників офіцер ЗСУ Андрій Ткачук радить карати, наприклад, роботами із розбору завалів після обстрілів, а не відправкою до війська.

Нагадаємо, наразі дія воєнного стану в Україні продовжена до 23 серпня, відповідно, триває і загальна мобілізація.