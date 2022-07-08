Мобилизация в Украине: законно ли вручать повестки на улице — комментарий юриста

Неправильно оформленная повестка может стать весомым доказательством в суде

В Украине начали вручать повестки мужчинам в общественных местах — например, во время рейда по пляжам Одессы или ночным клубам Киева. У некоторых граждан такой метод набора в армию вызывает вопросы насчет законности.

Как пишет Deutsche Welle, цитируя адвоката Станислава Бориса, который с начала полномасштабной войны занимается юридическими аспектами мобилизации, на самом деле такое неожиданное вручение повесток не является незаконным. По словам Бориса, в Украине нет четко определенных мест, где выдаются повестки. Поэтому военный комиссар имеет право подойти и выдать документ где угодно.

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По словам юриста, с точки зрения закона полностью правильно, чтобы повестка была выписана в комплектовальном центре на конкретное имя, а затем вручена лично. "Но нельзя сказать, что это нарушение, которое позволяет человеку не прийти в военкомат", — прокомментировал Борис ситуацию, когда документ выдают на улице. Сейчас в стране продолжается всеобщая мобилизация, поэтому вызов в военкомат может получить любой мужчина, которому от 18 до 60 лет.

Однако Борис отмечает, что некоторые повестки можно обжаловать. Речь идет о неправильно оформленных документах. в частности, без указания причин вызова (уточнение учетных данных, прохождение медкомиссии, непосредственно мобилизация). По словам адвоката, в повестке должно быть четко прописано, куда, когда и зачем человек должен явиться. Если таких сведений не хватает, документ можно признать недействительным.

Борис также напомнил, что вручением повесток вправе заниматься сотрудники военкоматов, органов местного самоуправления, руководители предприятий и учреждений. Если же бумажку самовольно выдали полицейские или бойцы терробороны, она тоже не имеет законной силы. Отсутствие необходимых сведений или неправильная процедура вручения могут стать весомыми доказательствами в суде, если проигнорировавший такую повестку мужчина предстал перед угрозой административной или уголовной ответственности.

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Что касается вручения повесток нарушителям общественного порядка, как это было в Киеве и Одессе, юристы утверждают, что это вполне законно. Впрочем, недовольство подобным подходом выражают некоторые военные. По их мнению, это подрывает авторитет армии и заставляет людей ассоциировать прохождение службы с наказанием. К тому же, вовлеченные в армию из-за такой "мобилизации" солдаты имеют низкую мотивацию. Подобных нарушителей офицер ВСУ Андрей Ткачук советует наказывать, например, работами по разбору завалов после обстрелов, а не отправкой в армию.

Напомним, сейчас действие военного положения в Украине продлено до 23 августа, соответственно, продолжается и общая мобилизация.