Чи можна відмовитися від повістки? Названо три причини для цього

Перш ніж отримати повістку, необхідно звернути увагу на кілька важливих речей

Мобілізацію в Україні продовжено до 22 травня 2023 року. До цього моменту українцям можуть вручати повістки, але в деяких випадках від неї можна відмовитись.

Про те, коли повістка може вважатися недійсною, докладно розповіла "УП". Українці мають звертати увагу на те, як виглядає бланк та на інші важливі моменти.

Якщо військовий чи інший уповноважений, який вручає вам повістку, заповнює "на ходу" порожній бланк, на якому вже стоїть підпис та печатка керівника територіального центру, це вважається порушенням. Ви повинні зафіксувати порушення на відео та звернутися до поліції чи до юристів. Вручення такої повістки можна оскаржити, але як вирішуються на практиці такі справи — поки що невідомо.

Також, українці можуть відмовитися від повістки, якщо:

у бланку невірно зазначено ПІБ людини — є підстави вважати, що цей документ адресований комусь іншому;

повістка отримана не від уповноваженої особи;

на документі немає печатки ТЦКСП/підпису військового комісара.

Якщо ви хочете відмовитися від повістки, то маєте озвучити причину і не підписувати жодних паперів. Після цього уповноважена особа складає акт про відмову та відправляє її до військкомату. Усі дії свої та уповноваженої особи краще знімати на камеру у присутності щонайменше двох свідків.

На підставі акта про відмову начальник ТЦК та СП сформує матеріали адміністративної справи, підготує протокол про адміністративні правопорушення. Після цього всі скарги мають бути враховані і уповноважена особа повинна повторно вручити повістку громадянину.

Інакше на відмовника можуть оформити постанову про притягнення до адмінвідповідальності, яку ви можете оскаржити в суді. Під час судового процесу ви повинні надати відео з порушеннями, щоб довести, що ви не просто відмовилися від повістки.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що вручатимуть повістки в Україні під запис нагрудних відеокамер. Це необхідно для того, щоб уповноважені особи не перевищували своїх обов’язків і не тягали людей вулицею за ноги та руки.