Місця, де українцям можуть вручати повістки: військові розповіли, чи є винятки

Повістки військовозобов’язаним в Україні вручатиме доти, доки триватиме мобілізація

Під час дії воєнного стану та мобілізації в Україні роздавати повістки військовозобов’язаним можуть у будь-якому громадському місці. У законодавчій базі України нема чіткого переліку місць, у яких належить вручати повістки.

Про це нагадав начальник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Олександр Тищенко у коментарі ТСН.ua. За його словами, вручати повістку можуть не лише представники військкомату.

Вручати повістку військовозобов’язаному можуть будь-де — у законі нема чіткого переліку дозволених чи заборонених місць. Так, чоловіки можуть отримати повістку:

на вулиці,

на блокпості,

на робочому місці,

за місцем проживання,

в кафе,

на курорті і таке інше.

Вручати повістку можуть не обов’язково посадові особи ТЦК та СП. Це можна робити:

представники органів місцевого самоврядування,

керівникам підприємств чи установ, де працює військовозобов’язаний,

управителі багатоквартирних будинків.

Також Олександр Тищенко прокоментував вручення повісток на гірськолижному курорті у Львівській області. Точна кількість повісток, розданих чоловікам, є конфіденційною інформацією, але сам процес порушенням не є.

"Вручення повісток може відбуватися будь-де. Скільки було вручено повісток на курорті – це конфіденційна інформація, ми не маємо права цього розголошувати. Повістки вручаються не для того, щоб людина йшла одразу воювати, а для уточнення облікових даних – щоб особа повідомила нам про свій сімейний стан, стан здоров’я та інше. Згідно з указом президента України воєнний стан продовжено до 20 травня 2023 року і так триватимуть мобілізаційні заходи", — уточнив начальник Львівського обласного ТЦК.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що загрожує за неявку до військкоматів після вручення повістки. Покарання варіюється від адміністративного штрафу до кримінального покарання.