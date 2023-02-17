Неявка за повісткою: у ЗСУ розповіли, що загрожує ухилянтам

Мобілізація в Україні йде за планом, а резерв ще не вичерпано

З початком повномасштабного вторгнення росії в Україні не припиняється мобілізація. А це означає, що багато громадян, як і раніше, продовжують отримувати повістки.

Як пише УНІАН, у ЗСУ розповіли, кому зараз відправляють повістки і що буде за неявку.

Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач зазначив, що мобілізація в Україні йде за планом, а резерв військовослужбовців, які проходять строкову та інші види служби, ще не вичерпано. Він додав, що ці військовослужбовці все ще призиваються по мобілізації, однак одночасно з ними призиваються і громадяни, які не служили.

При цьому, що стосується другого випадку, ці громадяни призиваються до навчальних військових частин. Їхня підготовка триває щонайменше один місяць. Якщо йдеться про складніші спеціальності, то цей строк може бути більшим. Горбач додав, що добровольці в Україні все ще є, проте більшість бажаючих вступили до лав Сил оборони у перші місяці повномасштабної війни.

Водночас військовозобов’язані, що проігнорували повістки, можуть бути оштрафовані або притягнуті до кримінальної відповідальності.

За його словами, адміністративний штраф передбачено, якщо повістку було вручено з метою уточнення військово-облікових даних. Однак, якщо військовозобов’язаний уже пройшов медогляд, отримав повістку про прибуття на військову службу і не з’явився, йому загрожує кримінальна відповідальність, санкція статті якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував інформацію про масову роздачу повісток в Україні.

Також ми повідомляли про те, що названо категорії громадян, які мають право відмовитися від повістки.