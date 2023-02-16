Масова роздача повісток в Україні: Данилов пояснив, що відбувається

У влади є розуміння, що "треба працювати також у тилу"

Секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи інформацію про те, що в Україні останнім часом розпочалася масова роздача повісток, які зобов’язують чоловіків з’явитися до центрів комплектації та стати на облік або оновити дані про себе, нагадав, що мобілізація в нашій країні не припинялася з початку повномасштабного. вторгнення росії.

У коментарі ВВС Данілов заявив, що роздача повісток дозволяє поставити на облік військовозобов’язаних та сформувати резерв.

"Щоб розуміти, що в разі необхідності, що на них держава може розраховувати. Чи всі вони мають йти на фронт? Ні. На фронт будуть йти ті, які підготовлені, на фронт будуть іти ті, які будуть оснащені, навчені", — підкреслює секретар РНБО, додаючи, що влада має розуміння, що "треба працювати також у тилу".

Розкрутку теми масової невиборчої мобілізації в українську армію Данілов назвав психологічною операцією на користь російської пропаганди.

Варто зазначити, що останнім часом мережу справді захлеснули фейки про мобілізацію в Україні. Через російське написання топонімів тих, хто їх розповсюджував, запідозрили в причетності до російської пропаганди.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Резніков пояснив причину роздачі повісток на вулицях.

Також ми повідомляли, що юрист Ростислав Небельський пояснив, як і де можуть вручати повістки. Призовникам їх можу вручати навіть у найнесподіваніших місцях і законом це не заборонено.