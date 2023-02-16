Массовая раздача повесток в Украине: Данилов объяснил, что происходит

У власти есть понимание, что "надо работать также в тылу"

Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя информацию о том, что в Украине в последнее время началась массовая раздача повесток, которые обязывают мужчин явиться в центры комплектации и стать на учет или обновить данные о себе, напомнил, что мобилизация в нашей стране не прекращалась с начала полномасштабного вторжения россии.

В комментарии BBC Данилов заявил, что раздача повесток позволяет поставить на учет военнообязанных и сформировать резерв.

"Чтобы понимать, что в случае необходимости, что на них государство может рассчитывать. Все ли они должны идти на фронт? Нет. На фронт будут идти подготовленные, на фронт будут идти те, которые будут оснащены, обучены", — подчеркивает секретарь СНБО, добавляя, что у власти есть понимание, что "надо работать также в тылу".

Раскрутку темы массовой неизбирательной мобилизации в украинскую армию Данилов назвал психологической операцией в интересах российской пропаганды.

Стоит отметить, что в последнее время сеть действительно захлестнули фейки о мобилизации в Украине. Из-за российского написания топонимов распространявших их заподозрили в причастности к российской пропаганде.

Напомним, ранее мы писали о том, что министра обороны Резников объяснил причину раздачи повесток на улицах.

Также мы сообщали о том, что юрист Ростислав Небельский объяснил, как и где могут вручать повестки. Призывникам их могу вручать даже в самых неожиданных местах и законом это не запрещено.