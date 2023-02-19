Мобілізація триває: у ЗСУ розповіли, чому повістки вручають у громадських місцях

У ВСУ наголошують, що всім військовозобов’язаним необхідно стати на облік

В Україні продовжують видавати повістки чоловікам віком від 18 до 60 років, що нерідко відбувається і в громадських місцях. Майор Збройних сил України Олександр Мельничук пояснив українцям, чому видача повісток відбувається у громадських місцях і чи одержує повістку, що військовозобов’язаного одразу відправлять на фронт після медкомісії.

За його словами, вручення повісток на вулицях, у торгових центрах, парках тощо відбувається через пошук фахівців, запити на яких приходять з військових частин до ТЦК.

"У нас згідно з мобілізаційними планами, ТЦК (територіальний центр комплектування – ред.) отримує певне завдання на доукомплектування якоїсь частини, потрібна певна кількість людей. Або певна кількість фахівців із певних військових спеціальностей ― артилеристи, кухарі", ― сказав майор.

Тому військовозобов’язаним важливо стати на облік. Громадян із відповідними спеціальностями одразу шукають у реєстрі, який є у територіальному центрі комплектування.

"Як було б правильно шукати цю людину ― із переліку тих, хто стоїть на обліку в ТЦК. У принципі, є цей перелік, певна частина людей у перші дні прийшла", ― наголосив Мельничук.

Також майор ЗСУ прокоментував інформацію про те, що на фронт нібито відправляють недосвідчених людей. Він назвав "неможливим фейком" вкидання в мережі про те, що мобілізовані з ТЦК після проходження ВЛК відвозять на фронт. Їх відправляли на навчання ще навесні, у той час, поки система ще навіть не була налагоджена.

"Якщо ми говоримо про ефективність мобілізації, то ми розуміємо, що та кількість людей, яку було відправлено ― не десь завантажили в автобуси та завезли на передову. Так, ми розуміємо, що підготовка десь була скорочена, але вона була. Налагодження підрозділів якесь мінімальне було. Не кажучи вже, як зараз — це місяцями триває", — пояснив Мельничук.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у ЗСУ розповіли, кому з громадян нашої країни зараз відправляють повістки і яке буде покарання за неявку до військкомату.