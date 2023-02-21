Мобілізація триває: чи може роботодавець вручити повістку підлеглому

В Україні повістки можуть отримати не лише від роботодавців, а й від представників ОСББ

Україні продовжуються воєнний стан та загальна мобілізація, у зв’язку з якими військовозобов’язані чоловіки можуть отримати повістки із закликом на військову службу. Проте вручити цей документ можуть не лише представники військкоматів, а й роботодавці.

Як пише видання "Патріоти України", згідно з чинним законодавством України, у 2023 році роботодавці не лише мають здійснювати військовий облік працівників, а й приймати на роботу чи навчання військовозобов'язаних громадян виключно після того, як вони будуть залучені до військового обліку. Що стосується прекрасної половини людства, які навчаються на медичних спеціальностях, то вони стають на військовий облік під час останнього курсу навчання.

Крім того, роботодавці повинні інформувати ТЦК про взяття на роботу або звільнення працівників, а також передавати повну інформацію про тих громадян, які працюють в компанії. Ба більше, роботодавець має право повідомляти та навіть вручати повістки своїм підлеглим, однак лише тоді, коли він отримав на це відповідне розпорядження від керівництва ТЦК.

Правила вручення повісток на роботі

роботодавець повинен видати наказ або розпорядження щодо оповіщення ПВР, довести його до відома військовозобов'язаних осіб під особистий підпис, а також відправити копію документа до ТЦК у триденний строк;

вручати ПВР повістки про явку за викликом до військкомату;

письмово повідомляти (з наданням витягів з наказів (розпоряджень) військкоматам) про осіб з числа ПВР, які тимчасово є непрацездатними, знаходяться у відпустці або поїхали відрядженні;

забезпечити здійснення контролю за результатами оповіщення та прибуттям ПВР до відповідного військкомату.

Варто додати, що отримати повістку українці можуть не лише від роботодавця, а й від представника ОСББ або ЖКГ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яке покарання передбачається за неявку до військкомату особи, якій вручили повістку.

Також нагадаємо повний перелік осіб, які можуть вручати повістки військовозобов’язаним чоловікам в Україні.