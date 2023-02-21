Мобилизация продолжается: может ли работодатель вручить повестку подчиненному

В Украине повестки могут получить не только от работодателей, но и представителей ОСМД

Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, в связи с которыми военнообязанные мужчины могут получить повестки с призывом на военную службу. Однако вручить этот документ могут не только представители военкоматов, но и работодатели.

Как пишет издание "Патриоты Украины", согласно действующему законодательству Украины, в 2023 году работодатели не только должны осуществлять военный учет работников, но и принимать на работу или обучение военнообязанных граждан исключительно после того, как они будут вовлечены в военный учет. Что касается прекрасной половины человечества, обучающихся по медицинским специальностям, то они становятся на военный учет во время последнего курса обучения.

Кроме того, работодатели должны информировать ТЦК о взятии на работу или увольнении работников, а также передавать полную информацию о работающих в компании гражданах. Более того, работодатель имеет право сообщать и даже вручать повестки своим подчиненным, однако только тогда, когда он получил на это соответствующее распоряжение от руководства ТЦК.

Правила вручения повесток на работе

работодатель должен выдать приказ или распоряжение об уведомлении ПВР, довести его до сведения военнообязанных лиц под личную подпись, а также отправить копию документа в ТЦК в трехдневный срок;

вручать ПВР повестки о явке по вызову в военкомат;

письменно сообщать (с предоставлением выписок из приказов (распоряжений) военкоматам) о лицах из числа ПВР, временно нетрудоспособных, находящихся в отпуске или уехавших командировке;

обеспечить осуществление контроля за результатами оповещения и прибытием ПВР в соответствующий военкомат.

Следует добавить, что получить повестку украинцы могут не только от работодателя, но и от представителя ОСМД или ЖКХ.

Ранее "Телеграф" сообщал, какое наказание предусматривается за неявку в военкомат лица, которому вручили повестку.

Также напомним полный список лиц, которые могут вручать повестки военнообязанным мужчинам в Украине.