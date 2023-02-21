Мобилизация продолжается: может ли работодатель вручить повестку подчиненному
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В Украине повестки могут получить не только от работодателей, но и представителей ОСМД
Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, в связи с которыми военнообязанные мужчины могут получить повестки с призывом на военную службу. Однако вручить этот документ могут не только представители военкоматов, но и работодатели.
Как пишет издание "Патриоты Украины", согласно действующему законодательству Украины, в 2023 году работодатели не только должны осуществлять военный учет работников, но и принимать на работу или обучение военнообязанных граждан исключительно после того, как они будут вовлечены в военный учет. Что касается прекрасной половины человечества, обучающихся по медицинским специальностям, то они становятся на военный учет во время последнего курса обучения.
Кроме того, работодатели должны информировать ТЦК о взятии на работу или увольнении работников, а также передавать полную информацию о работающих в компании гражданах. Более того, работодатель имеет право сообщать и даже вручать повестки своим подчиненным, однако только тогда, когда он получил на это соответствующее распоряжение от руководства ТЦК.
Правила вручения повесток на работе
- работодатель должен выдать приказ или распоряжение об уведомлении ПВР, довести его до сведения военнообязанных лиц под личную подпись, а также отправить копию документа в ТЦК в трехдневный срок;
- вручать ПВР повестки о явке по вызову в военкомат;
- письменно сообщать (с предоставлением выписок из приказов (распоряжений) военкоматам) о лицах из числа ПВР, временно нетрудоспособных, находящихся в отпуске или уехавших командировке;
- обеспечить осуществление контроля за результатами оповещения и прибытием ПВР в соответствующий военкомат.
Следует добавить, что получить повестку украинцы могут не только от работодателя, но и от представителя ОСМД или ЖКХ.
Ранее "Телеграф" сообщал, какое наказание предусматривается за неявку в военкомат лица, которому вручили повестку.
Также напомним полный список лиц, которые могут вручать повестки военнообязанным мужчинам в Украине.