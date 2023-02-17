Неявка по повестке: в ВСУ рассказали, что грозит уклонистам

Мобилизация в Украине идет по плану, а резерв еще не исчерпан

С началом полномасштабного вторжения россии в Украине не прекращается мобилизация. А это означает, что многие граждане по прежнему продолжают получать повестки.

Как пишет УНИАН, в ВСУ рассказали, кому сейчас отправляют повестки и что будет за неявку.

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, отметил, что мобилизация в Украине идет по плану, а резерв военнослужащих, которые проходят срочную и другие виды службы, еще не исчерпан. Он добавил, что эти военнослужащие все еще призываются по мобилизации, однако одновременно с ними призываются и граждане, которые не служили.

При этом, что касается второго случая, то эти граждане призываются в учебные воинские части. Их подготовка длится минимум один месяц. Если речь идет о более сложных специальностях, то этот срок может быть больше. Горбач добавил, что добровольцы в Украине все еще есть, однако большая часть желающих вступили в ряды Сил обороны в первые месяцы полномасштабной войны.

В тоже время военнообязанные, проигнорировавшие повестки, могут быть оштрафованы или привлечены к уголовной ответственности.

По его словам, административный штраф предусмотрен, если повестка была вручена с целью уточнения военно-учетных данных. Однако, если военнообязанный уже прошел медосмотр, получил повестку о прибытии на военную службу и не явился, ему грозит уголовная ответственность, санкция статьи которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что секретарь СНБО Данилов прокомментировал информацию о массовой раздаче повесток в Украине.

Также мы сообщали о том, что названы категории граждан, которые имеют право отказаться от повестки.