Не обов’язково представник військкомату: хто в Україні може вручати повістку

У ЗСУ розповіли, де мають право вручати повістки

В Україні продовжено терміни військового стану та загальної мобілізації. У зв’язку з цим нашим громадянам продовжують надходити повістки. Однак багато хто цікавиться тим, хто і де може вручати їх. І у ЗСУ дали відповідь.

Спікер оперативного командування "Південь" полковник Назаров у своєму Telegram-каналі опублікував слова начальника управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних сил України полковника Романа Горбача, який заявив, що повістка може бути вручена в будь-якому місці, не забороненому законодавством.

Крім того, за його словами, повістку не обов’язково має вручати представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

"Порядок денний може бути вручений і іншими посадовими особами, передбаченими законодавством. Як керівником установи, організації та підприємства, де працює призовник, так і, наприклад, керівником ЖЕКу, ОСББ та іншими посадовими особами, уповноваженими територіальним центром комплектування вручати повістку", — пояснив. Горбач.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто у 2023 році може отримати повістку насамперед.

Також ми повідомляли, що адвокат пояснив, чому повістку не можуть заповнювати на місці.