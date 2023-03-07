Неявка у військкомат після вручення повістки: є тільки 4 причини, за які не покарають

У протилежному разі передбачена адміністративна чи навіть кримінальна відповідальність

Повномасштабне російське вторгнення потягнуло за собою впровадження в Україні загальної мобілізації та воєнного стану. З огляду на це чоловікам призовного віку масово вручають повістки, після чого вони зобов'язані прийти до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦКСП). У протилежному випадку, а саме через неявку до військкомату, в країні передбачена відповідальність.

Як пише видання Тoday.ua, за словами юриста Ростислава Кравця, існує й низка поважних причин, через які призовник може не з’явитися до військкомату після отримання повістки у вказаний термін.

Мова йде про такі: з'явитися

стихійне лихо, яке повпливало на вчасне прибуття до ТЦК;

смерть близької людини;

хвороба;

інша вагома обставина, через яку призовник не зміг вчасно прибути до військкомату.

Крім того, юрист нагадав, що при відсутності поважної причини, за неявку до ТЦК може бути впроваджене ц покарання, а саме:

Накладення штраф у розмір від 1700 до 3400 гривень. Покарання призначається призовникам, яких запросили вперше для уточнення інформації або для проходження медкомісії;

Позбавлення волі на термін від трьох до п'яти років чи випробувальний термін. Кримінальне покарання призначається призовникам, викликаним у військкомат для подальшої відправки до військової частини.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яким чином військовозобов'язаний може перевірити отриману повістку на законність.