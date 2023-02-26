Мобілізація триває: названо ще одну категорію громадян, яка може отримати повістку

Існують ситуації, коли працівників освіти можуть мобілізувати

В Україні через повномасштабне російське вторгнення триває дія воєнного стану та загальної мобілізації. У зв’язку з цим багато наших громадян, як і раніше, продовжують отримувати повістки. При цьому існує низка винятків — громадян, які не підлягають призову, наприклад, студенти та викладачі. Однак і тут не все так просто.

За законом, освітяни мають відстрочку від служби у Збройних силах. Проте, існують ситуації, коли їх можуть мобілізувати. У законі зазначається, що для того, щоб викладачі не підлягали мобілізації, вони повинні дотримуватися двох умов:

це має бути основний вид роботи громадянина;

мати щонайменше 0,75 ставки.

Зазначимо, що після ухвалення закону №7272 мобілізації не підлягають також учні та викладачі закладів професійної (професійно-технічної) освіти на рівні зі студентами та викладачами професійної вищої та вищої освіти. Тобто відстрочку від мобілізації можуть отримати студенти ПТУ, які навчаються на денній чи дуальній формі, а також викладачі ПТУ. Але для останніх також необхідно дотримуватись цих умов.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ЗСУ пояснили, чому не варто боятися мобілізації.

Також ми повідомляли про те, що українцям пояснили, чи можна оскаржити вручення повістки.