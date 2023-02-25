Отримання повістки не означає відправлення на фронт: у ЗСУ пояснили, чому не варто боятися мобілізації

Порядок денний необхідний для уточнення даних про військовозобов’язаних

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україні стартувала загальна мобілізація, а багато жителів нашої країни почали отримувати повістки. Втім, варто розуміти, що отримання повістки ще не означає відправлення людини на фронт.

Як пояснив "Апострофу" речник пресслужби Генштабу ЗСУ Юзеф Венскович, в Україні повістки видають чоловікам для того, щоб уточнити дані про них.

"А вже після звіряння даних персонально викликають у військкомат чи навчальний центр тих фахівців, які необхідні", — сказав він.

Навіть якщо військовозобов’язаного відправляють на службу у військову частину, це теж значить миттєвої відправки на фронт.

"Громадяни, які раніше не проходили військову службу, обов’язково прямують на підготовку до навчальних центрів. Це мінімум місяць, якщо складніше спеціальність, то додаємо мінімум два тижні, а то й місяць, а то й 2,5 місяці. Це індивідуальна підготовка", — додав начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

Воюючій країні необхідно розуміти, на який мобілізаційний ресурс вона може розраховувати, а хто з військовозобов’язаних не може бути мобілізований з тих чи інших причин, встановлених законодавством.

При цьому військовозобов’язані повинні самостійно інформувати центри комплектації (колишні військкомати) про зміну свого сімейного стану, освіти та місця проживання, проте багато хто цього не робить. Саме через це й доводиться видавати повістки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні можуть мобілізувати і обмежено придатних.

Також ми повідомляли про те, що мобілізація в Україні стала ще активнішою.