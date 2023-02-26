Мобилизация продолжается: названа еще одна категория граждан, которая может получить повестку

Существуют ситуации, когда работников образования могут мобилизовать

В Украине из-за полномасштабного российского вторжения продолжается действие военного положения и всеобщей мобилизации. В связи с этим многие наши граждане по-прежнему продолжают получать повестки. При этом существует ряд исключений — граждан, которые не подлежат призыву, например, студенты и преподаватели. Однако, и здесь не все так просто.

По закону, работники образования имеют отсрочку от службы в Вооруженных силах. Однако, существуют ситуации, когда и их могут мобилизовать. В законе указывается, что для того, чтобы преподаватели не подлежали мобилизации, должны соблюдаться два условия:

это должен быть основной виде работы гражданина;

иметь не менее 0,75 ставки.

Отметим, что после принятия закона №7272 мобилизации не подлежат также учащиеся и преподаватели заведений профессионального (профессионально-технического) образования на уровне со студентами и преподавателями профессионального высшего и высшего образования. То есть, отсрочку от мобилизации могут получить студенты ПТУ, которые учатся на дневной или дуальной форме, а также преподаватели ПТУ. Но для последних также необходимо соблюдать данные условия.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ВСУ объяснили, почему не стоит бояться мобилизации.

Также мы сообщали о том, что украинцам объяснили, можно ли обжаловать вручение повестки.