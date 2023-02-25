Получение повестки не значит отправку на фронт: в ВСУ объяснили, почему не стоит бояться мобилизации

Повестки необходимы для уточнения данных о военнообязанных

После начала полномасштабного вторжения россии в Украине стартовала всеобщая мобилизация, а многие жители нашей страны начали получать повестки. Впрочем, стоит понимать, что получение повестки еще не значит отправление человека на фронт.

Как объяснил "Апострофу" спикер пресс-службы Генштаба ВСУ Юзеф Венскович, в Украине повестки выдают мужчинам для того, чтобы уточнить данные о них.

"А уже после сверки данных персонально вызывают в военкомат или учебный центр тех специалистов, которые необходимы", — сказал он.

Даже если военнообязанного отправляют на службу в воинскую часть, то это тоже не значит мгновенной отправки на фронт.

"Граждане, ранее не проходившие военную службу, обязательно направляются на подготовку в учебные центры. Это минимум месяц, если сложнее специальность, то добавляем минимум две недели, а то и месяц, а то и 2,5 месяца. Это индивидуальная подготовка", — добавил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

Воюющей стране необходимо понимать, на какой мобилизационный ресурс она может рассчитывать, а кто из военнообязанных не может быть мобилизирован по тем или иным причинам, которые установлены законодательством.

При этом, военнообязанные должны самостоятельно информировать центры комплектации (бывшие военкоматы) об изменении своего семейного положения, образования и места проживания, однако многие этого не делают. Именно из-за этого и приходится выдавать повестки.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине мобилизовать могут и ограниченно пригодных.

Также мы сообщали о том, что мобилизация в Украине стала еще активнее.