Будут ли повестки в "Дії" и в Viber? В Минцифры дали ответ

Военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет продолжают получать повестки в Украине

Во время военного положения и общей мобилизации многие военнообязанные интересуются вопросом, появятся ли в приложении "Дія" опция отправки повесток и насколько законны повестки, которые поступают мужчинам в Viber.

Подробный ответ на этот вопрос в интервью "Телеграфу" дал руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник.

По его словам, в приложении "Дія" отправки повесток не будет. По крайней мере, на данный момент вопрос о таком даже не стоит.

"Нет, повесток в "Дії" не будет. Такова политическая позиция у власти. Несмотря на то, что в "Дії" есть уведомления (судебные уведомления о заседании), они действительно являются информационными сообщениями, как СМС-ка, которая тебе приходит о дате судебного слушания и т.д., и эти уведомления можно отключить по желанию. Вопрос о повестках вообще не стоит", — сказал Баник.

Кроме того, многие украинцы говорят о том, что им поступали повестки в приложении Viber. Мстислав Баник объяснил, насколько это безопасно и законно.

"Насколько знаю, речь идет о судебных повестках. Что же касается Viber, – они помогали нам продвигать каналы "Дії" и Минцифры в этом мессенджере. Когда у нас была "Тысяча за вакцинацию", ковид-сертификаты, то вайбер бесплатно предоставлял нам рассылки по своей сети на миллионы пользователей. Это вайбер рассылал, поэтому рисков не было. Данный мессенджер принадлежит японцам, а не россиянам", — отметил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре.

Полный текст интервью читайте на нашем сайте: "Диджитал стал номером один": Мстислав Баник из Минцифры о новых сервисах Дии за год войны и восхищение иностранцев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что адвокат Кирилл Козак объяснил, могут ли военнообязанные мужчины отказать от повестки в армию на работе.