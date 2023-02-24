"Диджитал стал номером один": Мстислав Баник из Минцифры о новых сервисах Дие за год войны и восхищение иностранцев

Руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре рассказал "Телеграфу" об успехах Дии за год войны и безопасности приложения

Несмотря на продолжение полномасштабного вторжения россии , а также все новые угрозы от кремля , Украина пытается не снижать темпа реформ. По оценкам обозревателей, самые динамичные преобразования продолжаются в сфере IT.

О некоторых итогах цифровой трансформации в Украине за год горячей фазы войны, повестках в военкоматы, безопасности мессенджеров и дальнейшей диджилизации страны "Телеграф" расспросил руководителя по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислава Баника.

Предлагаем вашему вниманию первую часть интервью с Мстиславом Баником.

"3,5 млн лампочек украинцы уже заказали через Дию"

— На прошлой неделе Минцифры запустило первый государственный подкаст "Цифра", ведущим которого вы стали. Что это за проект и какова его цель?

— Возникла идея не создавать просто какой-нибудь продукт и получить больше зрителей на ютубе. Самое главное, у нас был внутренний запрос на коммуникацию с людьми. Когда мы включаемся в марафон, встречаемся с журналистами и так далее, то в таких форматах есть всего 5-10 минут. И всегда возникает необходимость как-то шире рассказать о той или иной теме. Люди спрашивают, почему и как работают какие-нибудь технические вещи. Когда у тебя нет времени рассказать подробно в формате просто разговора, как все устроено, мы поняли, что подкаст, может быть такой площадкой, где мы не будем лимитированы во времени. Мы можем выбрать несколько вопросов, которые хотели бы раскрыть.

Выпустили первый пилотный выпуск. Мы хотели понять, зайдет ли такой формат, и сделать работу над возможными ошибками. Первый подкаст мы посвятили теме Дии в поп-культуре. Он еще не несет образовательной функции. Сразу после выпуска поняли, что было хорошо, что не очень, и что можно изменить. Следующие подкасты, которые мы планируем, будут более конкретными как раз с этой образовательной функцией. Идея супер, мы выпустили подкаст в прошлый понедельник, 13 февраля, и у нас уже 33 тысячи просмотров. Его можно посмотреть на YouTube-канале Дии.

— Какой цифровой результат по итогам года войны можно сделать в контексте новых продуктов Дие? Какие приложения стали самими эффективными?

— По 2022-му хотел бы ответ разделить на две части.

"Диджитал стал номером один"

Первое – это ключевые инсайты за прошлый год. Самый главный из них, что война стала катализатором того, что цифровые сервисы вышли на первый план, потому что есть оккупированные территории, районы с активными боевыми действиями, где ты не можешь предоставлять людям услуги, не можешь открыть ЦНАП или еще что-то.

Благодаря тому, что у нас есть Дия, мы смогли общаться с этими людьми. У них в частности появилась возможность подавать заявки на поддержку. Мы смогли дать им радио и телевидение в приложении. Я не знаю, как бы все было, если бы у нас не было Дии. А на неоккупированных территориях миллионы людей ушли в ЦНАПы, в центры защиты, на получение статуса переселенца и т.д. Это, опять же, масштаб. Вся офлайновая система не выдерживала бы такой нагрузки. С Дией совсем другая ситуация.

Соответственно, итогом за 2022 г. в этом плане является то, что диджитал стал номером один, а офлайн в мыслях людей нужен, когда еще чего-то нет в Дие. Поэтому вопрос, который мы сейчас получаем от людей по любым услугам и сервисам, не стоит, будет ли это в Дие, а когда это будет в Дие. То есть в мышлении изменился приоритет.

Второй момент из важного, что произошло за 2022 г., мы начали экспортировать Дию. В прошлом году Эстония об этом официально объявила. Сейчас они тестируют, чтобы запустить Дию у себя – аналог в Эстонии называется mRiik. Это главная вещь в данном контексте.

Если говорить о плановых вещах более подробно, что нам удалось/не удалось за прошлый год, отмечу: в связи с войной, нам не удалось полноценно двигаться по графику, который мы планировали в начале прошлого года. Нам пришлось некоторые услуги отложить. Имею в виду пенсионные удостоверения, виды на жительство и т.д. Но мы переориентировали формат работы под новую реальность и запустили в приложении и на портале Дия 39 сервисов в 2022 году и еще 10-ть в 2023-м. Мы продолжаем запускать сервисы, актуальные для украинцев сейчас. То есть война сменила приоритет.

"Работаем сейчас и над растаможкой и перерегистрацией авто"

— Какие опции, которые вы запустили, стали самыми популярными по количеству пользователей?

— Прежде всего, это замена обычных лампочек на LED. Три с половиной миллиона лампочек украинцы уже заказали через Дию. Далее следуют военные облигации. На сегодняшний день граждане приобрели военных облигаций на 380 миллионов гривен. Сюда можно добавить донаты на армию в приложении Дия, что также важно. Мы людям дали эту площадку, им очень просто донатить. Кстати, мы производили анализ и обнаружили, что любой массированный обстрел Украины приводит к сильному росту донатов и покупке облигаций.

Также среди популярных сервисов – услуги для переселенцев. Отдельно я бы в данный список еще включил Дия.TV. Не смотря, что это государственный сервис, но люди реально знают, что бы ни произошло, у них есть доступ к медийному контенту через Дию. Напомню, сервис запускался с целью дать людям новости, когда они могли лишиться их доступа. Однако по факту мы дали еще развлекательный контент.

В частности, миллионы людей посмотрели Евровидение через Дию, миллионы людей посмотрели чемпионат мира по футболу. Ты можешь смотреть по телевизору или на планшете Netflix, и таким уж никого не удивишь. Однако, когда тебе говорят, "Чемпионат мира смотрел через Дию", или "Когда я в укрытии, я смотрю Дию", то это классный критерий, который особенно отражен количественно.

"Повесток в Дие не будет"

— Какие новые функции станут доступными в ближайшее время?

— В первую очередь у нас готовится к выходу "Заявление на брак", которое было в бета-тестировании на портале, когда пользователю можно подать заявление о намерении жениться. Пока что не заключить сам брак, но подать на него заявление. У нас будет готовиться к выходу замена водительского удостоверения в приложении. Я себе лично во время бета-теста заказал водительское удостоверение, и у меня больше нет "пластика". Ты можешь отказаться вообще от "пластика" и пользоваться только электронным удостоверением. С глобального — мы работаем сейчас над растаможкой и перерегистрацией авто, пожалуй, самой горячей темой.

"Вопрос о повестках вообще не стоит"

— Сейчас многих граждан продолжает беспокоить вопрос, появится ли все же в Дие опция отправки повесток для мобилизованных?

— Нет, повесток в Дие не будет. Такова политическая позиция у власти. Несмотря на то, что в Дие есть уведомления (судебные уведомления о заседании), они действительно являются информационными сообщениями, как СМС-ка, которая тебе приходит о дате судебного слушания и т.д., и эти уведомления можно отключить по желанию. Вопрос о повестках вообще не стоит.

— Сейчас ведутся разговоры, что якобы пользователям начали поступать повестки в Viber. Насколько это безопасно и законно?

— Насколько знаю, речь идет о судебных повестках. Что же касается Viber, – они помогали нам продвигать каналы Дие и Минцифры в этом мессенджере. Когда у нас была "Тысяча за вакцинацию", ковид-сертификаты, то вайбер бесплатно предоставлял нам рассылки по своей сети на миллионы пользователей. Это вайбер рассылал, поэтому рисков не было. Данный мессенджер принадлежит японцам, а не россиянам.

По-моему, в разных регионах, разных странах, есть разное отношение к мессенджерам. Мы много пользуемся Telegram. Но самый большой мессенджер в Украине по количеству аудитории – это вайбер. К примеру, в той же Эстонии пользователи не доверяют Telegram вообще. Они пользуются Сигналом и Фейсбук-мессенджером.

"Похитить данные могут из любого мессенджера"

— Вы как специалист, что могли бы посоветовать украинцам, каким мессенджером пользоваться безопасно с учетом войны и личной безопасности?

— Смотрите, похитить данные могут из любого мессенджера. У меня встречный вопрос, насколько обычный человек обменивается в мессенджерах тайной информацией? Для базового использования подойдет любой мессенджер. Но если речь идет о государственных служащих или о другом, должен быть иной подход к инструментам, которые ты используешь.

— Выше вы упомянули о японцах. Как, кстати, в Японии оценивают нашу Дию?

— В Японии вышла книга о Михаиле Федорове. Очень много приходит запросов от японских СМИ. Они глубоко в теме Дии, их это интересует. Однажды общался с высокопоставленным представителем Японии, он говорит, что в этой стране каждый знает, что такое Дия. Они видят наши успехи и даже создали у себя министерство цифровой информации. Они двигаются в этом направлении, и мы будем обмениваться нашим опытом.

На первый взгляд кажется, где мы, а где Япония. Но на самом деле у них очень забюрократизирован весь государственный процесс. Несмотря на существование большого количества технологий и технологическое развитие, у них в государственном секторе все очень классически.

— Уточните по Эстонии, которая заинтересовалась Дией. Она покупает отечественную технологию, или Украина передает ее на партнерских условиях?

— Эстонцам мы не передаем ее за деньги. Мы много изучали эстонский опыт электронных сервисов. В частности, и Михаил Федоров в начале работы в направлении цифровизации Украины исследовал опыт Эстонии, который вообще является эталонным примером. Они 15 лет назад совершили рывок, и очень многое там диджитализовалось.

"У нас в день прибавляется от 5 до 20 тысяч человек"

Но мы уже вышли вперед. Выходит, мы взяли их опыт, сделали по-своему, улучшили и теперь можем также поделиться с ними. Напомню также, что Эстония среди всех стран выделила наибольший процент от своего ВВП для поддержки Украины. Они отдали всю артиллерию советского образца и все снаряды. В таком случае передавать им Дию за деньги, звучало бы как последний цинизм. Огромная поддержка с их стороны была и продолжается. Мы можем быть страной, которая не только что-то берет, но и дает что-то.

— Какие страны заинтересовались Дией на уровне не партнерских отношений, а готовности покупать эту технологию?

— О списке стран мы пока не можем говорить. С десяток стран интересуются. Прежде чем они будут принимать какие-либо решения, нужно понять, можно ли интегрировать Дию в их систему (государственные реестры, идентификацию лица, есть ли там в реестрах единый идентификатор). Мы с кем-то делимся опытом, с кем-то проводим базовые технические консультации. Только после этого наступает этап политической воли и последует стадия межправительственных соглашений. Поэтому пока не подписаны соглашения, немного преждевременно говорить о каких-либо конкретных странах. Интерес на Западе есть. Надеемся, что в этом году в данном смысле удастся не раз порадовать наше общество.

— А как насчет частного сектора, он проявляет некую заинтересованность в покупке украинского IT-продукта? Какие-то транснациональные компании…

— Мы не делимся. Это государственный продукт, потому частный сектор может быть привлечен только в качестве имплементатора. То, что у нас Дию разрабатывают сотрудники государственного предприятия, это по большей части уникальный подход, потому что всегда есть аутсорс у государства. Есть частные подрядчики, работающие над теми или иными проектами. Поэтому привлечение частного бизнеса может быть только в качестве подрядчика, а не владельца продукта. Условно говоря, мы с какой-то страной соглашаемся о покупке технологии, это значит, что не команда Дии едет туда и разворачивает приложение. Это значит, мы передаем код, знание, но дальше страна нанимает компанию, которая начинает адаптировать языки, дизайны и т.д.

"В Дие уже 18,8 миллиона уникальных пользователей"

— Возвращаясь к вопросу об итогах прошлого года, расскажите, каким был прирост пользователей Дии. Сколько людей загрузили это приложение в 2022 г. и каково их общее количество?

— Всего у нас 18,8 миллионов уникальных пользователей. В начале прошлого года, до вторжения, было более 12 миллионов. К началу полномасштабного вторжения было 14-ть. Мы быстро приросли в начале прошлого года, а также росли во время войны. Сейчас уже большая часть взрослого населения украинцев пользуется Дией.

— То есть условно еще потенциально 10 миллионов граждан, которые не зарегистрировались? Когда они диджитализируются?

— Мы уверены, что покрытие увеличится, а останется какой-то процент людей, которые по определенным соображениям/предубеждениям не будут использовать приложение. Все остальные загрузят, потому что это же вопрос удобства. Как только ты даешь людям сервис, который им удобнее получать, он будет его получать, и все. Кто-то просто не дошел, у кого-то не было возможности или еще чего-то. У нас все равно есть постепенный рост, и может быть новый всплеск, как в начале прошлого года, когда мы два миллиона прибавили за 2 месяца. Но все равно в любом случае мы растем: у нас в день прибавляется от 5 до 20 тысяч человек.

Вторую часть интервью с Мстиславом Баником читайте на "Телеграфе" в ближайшее время.