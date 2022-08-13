Как включить впн на телефоне: советы и рекомендации

VPN на Android позволяет проще и безопаснее получать доступ к сайтам и мессенджерам.

Для доступа к некоторым сайтам и мессенджерам нужно установить впн на гаджет. Сделать это достаточно просто, зато у вас появляются дополнительные возможности в интернете. "Телеграф" делится советами, как включить и настроить VPN на Android.

Что такое VPN-сервис и зачем он нужен

VPN сокращенно от virtual private network – это виртуальная частная сеть, которая представляет собой зашифрованный туннель между двумя устройствами. На самом деле при использовании VPN-сервисов реальный IP-адрес пользователя подменяется адресом VPN-сервера. И тогда его местоположение и личность замаскированы, потому что запрашиваемый сайт видит только адрес, который дал VPN.

На устройствах Android по умолчанию стоит VPN-клиент, который поддерживает протоколы PPTP, L2TP/IPSec и IPSec. В более поздних версиях операционной системы Android также поддерживаются приложения для доступа к VPN.

Настройка VPN подключения используется для различных целей:

VPN-сервис позволяет пользователю получить доступ к любому сайту и онлайн-сервису конфиденциально и безопасно;

VPN дает доступ к сайтам и мессенджерам, заблокированным на определенной территории;

пользователь получает анонимность, если ему нужно скрыть IP-адрес, местоположение, историю посещения сайтов и тип используемого браузера;

люди могут менять свою геолокацию в целях шопинга, к примеру, интернет-магазины для разных стран предлагают одни и те же товары по разным ценам;

VPN предоставляет безопасное соединение между домом и офисом, благодаря чему многие компании организуют свой VPN-канал, чтобы сотрудники на удаленке могли подключаться к корпоративным сетям.

Как добавить и использовать сеть VPN-сервисов

1. Получите данные сети VPN. Для этого установите специальное приложение, которое можно получить от своего администратора или скачать в Google Play Маркете.

2. На Android откройте приложение "Настройки".

3. Выберите пункт "Сеть и интернет".

4. Далее выберите пункт VPN.

5. В правом верхнем углу нажмите команду "Добавить".

6. Введите информацию, полученную от администратора.

7. Нажмите команду "Сохранить".

Как включить VPN-сервисы на Android

Чтобы подключить на Android установленный VPN, произведите следующие действия.

1. На Android откройте приложение "Настройки".

2. Выберите пункт "Сеть и интернет".

3. Выберите сеть VPN.

4. Введите имя пользователя и пароль.

5. Выполните команду "Подключиться". Если приложение для VPN уже установлено, оно откроется автоматически, и появится индикатор подключения VPN.

Как изменить настройки VPN-сервиса на Android

Настройка уже установленного в телефоне VPN-сервиса может меняться в зависимости от желания пользователя.

1. На Android откройте приложение "Настройки".

2. Выберите пункт "Сеть и интернет".

3. Выберите сеть VPN.

4. Рядом с нужной сетью VPN коснитесь значка настроек Настройки.

5. Если у вас установлено приложение для VPN, оно откроется автоматически.

6. Измените и сохраните настройки VPN.

Как выключить или удалить сеть VPN на Android

1. На Android откройте приложение "Настройки".

2. Выберите пункт "Сеть и интернет".

3. Выберите сеть VPN.

4. Рядом с нужной сетью VPN коснитесь значка настроек Настройки.

5. Вберите команду, чтобы отключиться от сети VPN.

6. Для удаления сети VPN выберите соответствующую команду.

Как выставить постоянное подключение VPN на Андроид

1. Если есть необходимость, добавьте сеть VPN.

2. На Android откройте приложение "Настройки".

3. Выберите пункт "Сеть и интернет".

4. Затем выберите сеть VPN.

5. Рядом с нужной сетью VPN нажмите значок "Настройки".

6. Выставьте переключатель "Постоянная VPN" и сохраните параметры.

Имейте в виду, если вы настроили сеть VPN через приложение, то функция "Постоянная VPN" будет недоступна.

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Как удалить уведомление о постоянной сети VPN на Андроид

В случае, когда постоянное VPN подключение прерывается, система присылает об этом уведомление. Оно не уйдет с экрана до тех пор, пока пользователь вновь не подключится к сети VPN. Чтобы удалить это уведомление, следует отключить функцию "Постоянная VPN" для этой сети.

1. На Android откройте приложение "Настройки".

2. Выберите пункт "Сеть и интернет".

3. Выберите сеть VPN.

4. Рядом с нужной сетью VPN коснитесь значка настроек Настройки.

5. Отключите функцию "Постоянная VPN".

Чем могут быть опасны бесплатные VPN-сервисы

Имейте в виду, что сам по себе VPN не дает полной анонимности. К примеру, приложение любой соцсети может раскрыть личность пользователя, данные о запросах и посещении сайтов, информацию о датах и времени подключений, MAC-адресах устройств и т.д. Также эта информация доступна для полиции.

Взломав протокол и расшифровав конфиденциальные данные, злоумышленники имеют возможность получить доступ к любой информации, которую пользователь передает по сети. Поэтому следует выбирать VPN, поддерживающие протоколы OpenVPN, WireGuard, IKEv2 или L2TP/IPSec.

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