Какие китайские смартфоны не стоит покупать ни в коем случае: рекомендации специалистов

Речь не о Xiaomi и других

На современном рынке смартфонов Китай является крупнейшим поставщиком. А такие бренды, как Xiaomi, OPPO, Vivo, realme и OnePlus (а в прошлом и Huawei) заполонили рынки многих стран, предлагая разнообразные высококачественные продукты.

Об этом пишет технопортал о китайских гаджетах GizChina.

В то же время существуют производители, которые пытаются воспользоваться ситуаций, сложившейся в мире, и "подсунуть" покупателю явно не тот смартфон, на который он рассчитывает.

Речь идет не о фирменных магазинах известных производителей, а о торговых площадких типа AliExpress или Amazon, где продавцом может быть кто угодно.

"Прежде чем вдаваться в подробности, следует еще раз уточнить, что мы имеем в виду не известные в отрасли китайские бренды, такие как Xiaomi, OPPO, Vivo, Honor, OnePlus или Huawei, а небольшие бренды, которые производят подделки с высокой точностью. В результате модели, которые они предоставляют, выглядят как оригинальные продукты", — говорится в статье.

К примеру, на торговых площадках сейчас предлагаются Samsung Galaxy S22 Ultra, который, по описанию, имеет самый продвинутый процессор Snapdragon 8 Gen 1, Android 12, 5G и даже 1 ТБ памяти. И притом всего за чуть более 100 долларов.

Именно слишком низкая цена должна в первую очередь насторожить покупателя.

"Вас не пугает тот факт, что телефон с начальной стоимостью около 1 тысяча долларов доступен по значительно меньшей цене? Вот главный признак того, что здесь что-то не так. Не может ли это обернуться тем, что вы получите совершенно не тот смартфон, который заказывали? Кроме того, они обычно используют специальное китайское ПЗУ (постоянное запоминающее устройство), чтобы программное обеспечение выглядело одинаково", — предостерегает автор статьи.

Еще один момент – предложение слишком быстрой доставки. Соглашаясь на это, вы уменьшаете свою возможность тщательно изучить в сети отзывы о продукте или продавце.

Также важным моментом является присутствие бренда на рынке Украины.

"Если бренд не продает мобильные устройства на местном рынке, это означает, что операционная система, которую он будет интегрировать, будет иметь китайскую версию", — говорится в статье.

Другими словами, рабочим языком будет китайский – притом без возможности переключиться на другой. А много ли у нас знатоков "китайской грамоты"?

Кроме того, такие высококачественные подделки могут содержать и другие "сюрпризы" — просчеты с GPS, проблемы с сетевым сигналом, зависание Play Store и риск не получать обновления в будущем.

Поэтому, резюмируют авторы статьи, лучше не гоняться за низкой ценой, быстрой доставкой и другими "плюшками", а покупать гаджеты у проверенного продавца.

Ранее "Телеграф" писал о еще одном заблуждении, с которым сталкиваются покупатели современных гаджетов.