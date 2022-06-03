Как продлить жизнь батареи: ошибки, которые нельзя допускать при зарядке смартфона

Простые правила, как нужно заряжать смартфон, чтобы избежать неполадок в будущем

Разряжать аккумулятор смартфона полностью или нет? Можно ли использовать гаджет во время зарядки? Оставлять ли его ночью у розетки? Эти и другие вопросы задает себе практически каждый владелец мобильного телефона.

Все мы беспокоимся о том, как бы не допустить ошибку и не повредит этим работу смартфона, поэтому важно знать, какие действия точно приведут к неполадкам и сократят срок службы любимого гаджета. О том, как правильно заряжать смартфон, чтобы продлить жизнь батареи, пишет itechua.com.

Как правильно заряжать смартфон, чтобы продлить жизнь батарее

Следите, чтобы смартфон не разряжался полностью до выключения. Следует уже ставить устройство на зарядку при показателе около 25%. Делайте профилактику смартфона. Все же 1 раз в несколько месяцев нужно довести свой телефон до полной разрядки. Это делается для профилактики, чтобы пополнить максимальный ресурс аккумулятора. Существует миф, что при зарядке смартфоном лучше не пользоваться. В этом случае имеется в виду зарядка телефона некачественными зарядными устройствами. Если вы пользуетесь оригинальным или сертифицированным устройством, переживать не стоит. В некоторых ситуациях следует экономить заряд. Снижайте яркость экрана и отключайте функции передачи данных, геолокацию, Bluetooth, Wi-Fi и другие энергоемкие ресурсы. Перепады температуры тоже негативно отражаются на работе батареи. Высокая и низкая температура может привести аккумулятор в негодность.

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