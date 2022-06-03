Как продлить жизнь батареи: ошибки, которые нельзя допускать при зарядке смартфона
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Простые правила, как нужно заряжать смартфон, чтобы избежать неполадок в будущем
Разряжать аккумулятор смартфона полностью или нет? Можно ли использовать гаджет во время зарядки? Оставлять ли его ночью у розетки? Эти и другие вопросы задает себе практически каждый владелец мобильного телефона.
Все мы беспокоимся о том, как бы не допустить ошибку и не повредит этим работу смартфона, поэтому важно знать, какие действия точно приведут к неполадкам и сократят срок службы любимого гаджета. О том, как правильно заряжать смартфон, чтобы продлить жизнь батареи, пишет itechua.com.
Как правильно заряжать смартфон, чтобы продлить жизнь батарее
- Следите, чтобы смартфон не разряжался полностью до выключения. Следует уже ставить устройство на зарядку при показателе около 25%.
- Делайте профилактику смартфона. Все же 1 раз в несколько месяцев нужно довести свой телефон до полной разрядки. Это делается для профилактики, чтобы пополнить максимальный ресурс аккумулятора.
- Существует миф, что при зарядке смартфоном лучше не пользоваться. В этом случае имеется в виду зарядка телефона некачественными зарядными устройствами. Если вы пользуетесь оригинальным или сертифицированным устройством, переживать не стоит.
- В некоторых ситуациях следует экономить заряд. Снижайте яркость экрана и отключайте функции передачи данных, геолокацию, Bluetooth, Wi-Fi и другие энергоемкие ресурсы. Перепады температуры тоже негативно отражаются на работе батареи. Высокая и низкая температура может привести аккумулятор в негодность.
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя класть смартфон рядом с включенным ноутбуком, а также, как запрещено заряжать телефон.