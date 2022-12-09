Это вредно: развенчан распространенный миф о подзарядке современного телефона

Неверно то, что чем реже заряжается смартфон, тем он прослужит дольше

Большинство владельцев современных смартфонов уверены в том, что этот мобильный гаджет нужно обязательно заряжать до 100% и что подзаряжать его несколько раз в течение дня нельзя. Это не так.

Периодически ставить телефон на зарядку, например, дважды или трижды в день не только можно, но и нужно, пишет belnovosti.

Почему нельзя заряжать смартфон один раз в день и до 100%

Для современных литий-ионных аккумуляторов подзарядка устройства до максимального уровня батареи — это вредно. Это относится и к разрядке телефона "в ноль": все эти действия только снижают емкость батареи. Если делать так на постоянной основе, аккумулятор просто начнет быстро разряжаться.

Специалисты советуют поддерживать заряд в диапазоне 30-80%, а две или четыре зарядки будет, не столь важно.

Ранее "Телеграф" отвечал на вопросы о том, как нельзя заряжать iPhone, как быстро зарядить смартфон без света или как зарядить гаджет за 5 минут.