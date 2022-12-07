Сделаете это со своим смартфоном и мошенники скажут вам спасибо

Названа вещь, которая может легко дать доступ к вашим данным на смартфоне

Когда под рукой не оказывается своей зарядки к смартфону, мы просим одолжить другую у знакомых. Однако, как оказалось, использование чужого зарядного устройства может как причинить ущерб гаджету, так и дать аферистам доступ к вашим персональным данным.

Поэтому чужой зарядкой просто нежелательно пользоваться, пишет belnovosti. Лучше всегда использовать оригинальные зарядки.

Почему нельзя использовать чужую зарядку

Неоригинальные зарядки, как и общественные wifi-сети, могут стать шлюзом для доступа к гаджету хакеров. Через провода таких устройств мошенник может легко получить полный доступ к вашим финансовой информации по банковским приложениям. Общественные USB-станции также могут подвергнуться хакерским манипуляциям.

Ранее "Телеграф" отвечал на вопросы о том, как нельзя заряжать iPhone, как быстро зарядить смартфон без света или как зарядить смартфон за 5 минут.