Які китайські смартфони не варто купувати в жодному разі: рекомендації фахівців

Мова не про Xiaomi та інші

На сучасному ринку смартфонів Китай є найбільшим постачальником. А такі бренди як Xiaomi, OPPO, Vivo, realme та OnePlus (а в минулому і Huawei) заполонили ринки багатьох країн, пропонуючи різноманітні високоякісні продукти.

Про це пише технопортал про китайські гаджети GizChina.

У той же час існують виробники, які намагаються скористатися ситуацією, що склалася у світі, і "підсунути" покупцю явно не той смартфон, на який він розраховує.

Йдеться не про фірмові магазини відомих виробників, а про торгові майданчики типу AliExpress або Amazon, де продавцем може бути будь-хто.

"Перш ніж вдаватися до подробиць, слід ще раз уточнити, що ми маємо на увазі не відомі в галузі китайські бренди, такі як Xiaomi, OPPO, Vivo, Honor, OnePlus або Huawei, а невеликі бренди, які виробляють підробки з високою точністю. в результаті моделі, які вони надають, виглядають як оригінальні продукти", — йдеться у статті.

Приміром, на торгових майданчиках зараз пропонуються Samsung Galaxy S22 Ultra, який, за описом, має просунутий процесор Snapdragon 8 Gen 1, Android 12, 5G і навіть 1 ТБ пам’яті. І до того ж за трохи більше 100 доларів.

Саме надто низька ціна має насамперед насторожити покупця.

"Вас не лякає той факт, що телефон з початковою вартістю близько 1 тисячі доларів доступний за значно меншою ціною? Ось головна ознака того, що тут щось не так. Чи не може це обернутися тим, що ви отримаєте зовсім не той смартфон, який замовляли? Крім того, вони зазвичай використовують спеціальне китайське ПЗУ (постійний пристрій, що запам’ятовує), щоб програмне забезпечення виглядало однаково ", — застерігає автор статті.

Ще один момент – пропозиція надто швидкої доставки. Погоджуючись на це, ви зменшуєте свою можливість ретельно вивчити в мережі відгуки про продукт чи продавця.

Також важливим моментом є наявність бренду на ринку України.

"Якщо бренд не продає мобільні пристрої на місцевому ринку, це означає, що операційна система, яку він інтегруватиме, матиме китайську версію", - йдеться у статті.

Іншими словами, робочою мовою буде китайська – притому без можливості переключитися на іншу. А чи багато у нас знавців "китайської грамоти"?

Крім того, такі високоякісні підробки можуть містити й інші "сюрпризи" — прорахунки з GPS, проблеми з мережевим сигналом, зависання Play Store та ризик не отримувати оновлення у майбутньому.

Тому, резюмують автори статті, краще не ганятися за низькою ціною, швидкою доставкою та іншими "плюшками", а купувати гаджети у перевіреного продавця.

Раніше "Телеграф" писав про ще одну помилку, з якою стикаються покупці сучасних гаджетів.