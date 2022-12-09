Це шкідливо: розвінчано поширений міф про підзарядку сучасного телефона

Невірно те, що чим рідше заряджається смартфон, тим він прослужить довше

Більшість власників сучасних смартфонів упевнені в тому, що цей мобільний гаджет потрібно обов’язково заряджати до 100% і що заряджати його кілька разів протягом дня не можна. Це не так.

Періодично ставити телефон на зарядку, наприклад, двічі чи тричі на день не тільки можна, а й потрібно, пише belnovosti.

Чому не можна заряджати смартфон один раз на день і до 100%

Для сучасних літій-іонних акумуляторів заряджання пристрою до максимального рівня батареї — це шкідливо. Це стосується і розрядки телефону "в нуль": всі ці дії лише знижують ємність батареї. Якщо так робити на постійній основі, акумулятор просто почне швидко розряджатися.

Фахівці радять підтримувати заряд у діапазоні 30-80%, а дві чи чотири зарядки буде, не так важливо.

Раніше "Телеграф" відповідав на питання про те, як не можна заряджати iPhone, як швидко зарядити смартфон без світла або як зарядити гаджет за 5 хвилин.