Як продовжити життя батареї: помилки, яких не можна допускати при зарядці смартфона

Прості правила, як потрібно заряджати смартфон, щоб уникнути неполадок у майбутньому

Розряджати акумулятор смартфона повністю чи ні? Чи можна використовувати гаджет під час зарядки? Чи залишати його вночі біля розетки? Ці та інші питання ставить собі практично кожен власник мобільного телефону.

Всі ми турбуємося про те, як би не припуститися помилки і не зашкодить цим роботу смартфона, тому важливо знати, які дії точно приведуть до неполадок і скоротять термін служби улюбленого гаджета. Як правильно заряджати смартфон, щоб продовжити життя батареї, пише itechua.com.

Як правильно заряджати смартфон, щоб продовжити життя батареї

Слідкуйте, щоб смартфон не повністю розряджався до вимкнення. Потрібно вже ставити пристрій на зарядку при показнику близько 25%. Робіть профілактику смартфона. Все ж таки 1 раз на кілька місяців потрібно довести свій телефон до повної розрядки. Це робиться для профілактики, щоб поповнити максимальний ресурс акумулятора. Існує міф, що при зарядці смартфоном краще не користуватися. У цьому випадку мається на увазі зарядка телефону неякісними зарядними пристроями. Якщо ви користуєтеся оригінальним або сертифікованим пристроєм, не варто переживати. У деяких ситуаціях слід заощаджувати заряд. Зменшуйте яскравість екрана та вимикайте функції передачі даних, геолокацію, Bluetooth, Wi-Fi та інші енергомісткі ресурси. Перепади температури теж негативно впливають на роботу батареї. Висока і низька температура може призвести до непридатності акумулятора.

Читайте також: Категорія Технології Як правильно класти телефон на стіл: майже всі помиляються Термін служби смартфона можна суттєво продовжити, якщо класти його екраном вниз

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна класти смартфон поруч з увімкненим ноутбуком, а також, як заборонено заряджати телефон.