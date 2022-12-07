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Зробите це зі своїм смартфоном і шахраї скажуть вам спасибі

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Як не можна заряджати мобільний телефон Новина оновлена 07 грудня 2022, 12:41
Як не можна заряджати мобільний телефон. Фото freepik.com

Названа річ, яка може легко дати доступ до ваших даних на смартфоні

Коли під рукою не виявляється власної зарядки до телефону, ми просимо позичити іншу у знайомих. Однак, як виявилося, використання чужого зарядного пристрою може завдати як шкоди гаджету, так і дати аферистам доступ до ваших персональних даних.

Тому чужою зарядкою просто небажано користуватися, пише belnovosti. Найкраще використовувати оригінальні зарядки.

Чому не можна використовувати чужу зарядку

Неоригінальні зарядки, як і громадські wifi-мережі можуть стати шлюзом для доступу до гаджета хакерів. Через дроти таких пристроїв шахрай може легко отримати повний доступ до вашої фінансової інформації по банківським додаткам. Громадські USB-станції можуть піддатися хакерським маніпуляціям.

Раніше "Телеграф" відповідав на питання про те, як не можна заряджати iPhone, як швидко зарядити смартфон без світла або як зарядити смартфон за 5 хвилин.

Теги:
#Мобільний телефон #Шахраї #Смартфони #Зарядка