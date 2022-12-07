Зробите це зі своїм смартфоном і шахраї скажуть вам спасибі

Названа річ, яка може легко дати доступ до ваших даних на смартфоні

Коли під рукою не виявляється власної зарядки до телефону, ми просимо позичити іншу у знайомих. Однак, як виявилося, використання чужого зарядного пристрою може завдати як шкоди гаджету, так і дати аферистам доступ до ваших персональних даних.

Тому чужою зарядкою просто небажано користуватися, пише belnovosti. Найкраще використовувати оригінальні зарядки.

Чому не можна використовувати чужу зарядку

Неоригінальні зарядки, як і громадські wifi-мережі можуть стати шлюзом для доступу до гаджета хакерів. Через дроти таких пристроїв шахрай може легко отримати повний доступ до вашої фінансової інформації по банківським додаткам. Громадські USB-станції можуть піддатися хакерським маніпуляціям.

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