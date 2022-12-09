Майже як спідня білизна іншої людини: чому краще некористуватися чужою зарядкою для смартфона

Позичати чужий провід – те саме, що передавати комусь пароль до своїх пристроїв

Багато користувачів знають, як правильно заряджати смартфон, і яких не можна допускати при цьому помилок.

У той же час не всі власники гаджетів усвідомлюють, що коли смартфон або планшет розряджається, то краще ніколи не "позичати на якийсь час" провід у іншої людини — наприклад, у пасажира в залі очікування аеропорту або на ресепшені готелю.

Про це пише Forbes із посиланням на IBM Security.

"Є такі речі, які просто не можна позичати , — каже Чарльз Хендерсон, керуючий партнер і керівник X-Force Red в компанії. — Краще підти до магазину і купили нове".

Хендерсон керує командою хакерів, яких клієнти наймають задля того, щоб вони зламували їхні комп’ютерні системи та виявляли вразливі місця. З того часу, як хакери зрозуміли, що можна впроваджувати в дроти для зарядки віруси, вони користуються ними для віддаленого проникнення в чужі системи комп’ютери, і іноді використовують цей прийом щоб привчити клієнтів довіряти чужим проводам.

"Ми посилаємо комусь класний провід для iPhone поштою. Може, ми підписуємо його якось нешкідливо, наприклад, ім’ям постачальника або партнера, якого вони вказали на своєму сайті. Ми відправляємо провід і дивимося, чи скористається ним людина", — каже він.

У серпні на щорічній DEF CON Hacking Conference у Лас-Вегасі хакер, відомий як MG, продемонстрував провід від iPhone, який він допрацював. Підключивши за допомогою цього дроту iPod до комп’ютера Mac, MG віддалено дізнався IP-адреси дроту і через нього отримав контроль над комп’ютером. MG зазначив, що пізніше він міг би віддалено "вбити" впроваджений вірус та стерти всі сліди його існування. Підприємливий хакер мав запас так званих проводів O.MG, які він продавав по $200.

За словами Хендерсона, ще серйозніша загроза – це станції для підзарядки через USB, які зустрічаються в громадських місцях на кшталт аеропортів. "Ми знаємо про кілька випадків, коли станції для підзарядки зламували. Я говорю не про електричні розетки. Я говорю про станції для підзарядки з USB-портами".

"Обережність щодо всього, що ви підключаєте до своїх пристроїв, — це просто хороша IT-гігієна, — говорить Хендерсон. — Вважайте, що це те саме, як відкривати вкладення до листів або передавати паролі. У випадку з комп’ютерами передати провід це як передати пароль, тому що саме такий рівень доступу ви надаєте".

Крім питань безпеки чужа зарядка небезпечна ще й з технічної точки зору — неякісний пристрій може вивести з ладу адаптер і програмне забезпечення, що стежить за рівнем заряду, і навіть стати причиною пожежі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що потрібно зробити для того, щоб смартфон швидше зарядився.