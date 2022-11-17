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Помилки, які допускає кожен другий: як не можна заряджати свій смартфон

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Поради щодо заряджання смартфона дуже прості Новина оновлена 17 листопада 2022, 12:48
Поради щодо заряджання смартфона дуже прості. Фото freepik.com

Неправильне заряджання сучасного телефону може призвести до сумних наслідків

Щоб не втратити зв’язок із зовнішнім світом, ми намагаємося заряджати свій улюблений гаджет на максимум, щоб він не сів у самий невідповідний час. Однак це одна з помилок, яку не можна допускати, щоб не зіпсувати акумулятор смартфона.

Фахівці назвали чотири головні помилки, пов’язані із зарядкою пристрою, пише belnovosti. Вони призведуть до поломки самої батареї, так і телефону в цілому.

Як не можна заряджати смартфона — помилки

  1. Ставити телефон на зарядку відразу, якщо прийшли з морозу. В цьому випадку потрібно дати гаджету час на "акліматизацію" .
  2. Допускати перегріву смартфона в спеку, ставити на зарядку під прямим сонячним промінням.
  3. Використовувати неоригінальні зарядні пристрої та зарядки з великою кількістю амперів.
  4. Постійно розряджати телефон у нуль і заряджати до 100%.

Раніше "Телеграф" розповідав, що потрібно швидко зробити, якщо смартфон упав у воду та відключився. А також ми пояснювали, як висушити смартфон, що промок, якщо його не можна розібрати на деталі.

Теги:
#Мобільний телефон #Смартфони #Зарядка