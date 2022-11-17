Помилки, які допускає кожен другий: як не можна заряджати свій смартфон

Неправильне заряджання сучасного телефону може призвести до сумних наслідків

Щоб не втратити зв’язок із зовнішнім світом, ми намагаємося заряджати свій улюблений гаджет на максимум, щоб він не сів у самий невідповідний час. Однак це одна з помилок, яку не можна допускати, щоб не зіпсувати акумулятор смартфона.

Фахівці назвали чотири головні помилки, пов’язані із зарядкою пристрою, пише belnovosti. Вони призведуть до поломки самої батареї, так і телефону в цілому.

Як не можна заряджати смартфона — помилки

Ставити телефон на зарядку відразу, якщо прийшли з морозу. В цьому випадку потрібно дати гаджету час на "акліматизацію" . Допускати перегріву смартфона в спеку, ставити на зарядку під прямим сонячним промінням. Використовувати неоригінальні зарядні пристрої та зарядки з великою кількістю амперів. Постійно розряджати телефон у нуль і заряджати до 100%.

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