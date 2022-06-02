Як правильно заряджати смартфон: 3 обов’язкові правила

Фахівці рекомендують користуватися тільки тим зарядним пристроєм, що йшов у комплекті зі смартфоном

Для того, щоб не втратити зв’язок із зовнішнім світом можливість зробити гарне фото в будь-який момент, ми завжди намагаємося зарядити свій телефон на максимум, щоб він не сів у найневідповідніший час. Однак мало хто замислюється, як правильно заряджати свій смартфон і чи можна ставити свій на підзарядку, якщо він уже заряд показує, наприклад, 50%.

Як правильно заряджати телефон

Використовуйте зарядку з комплекту

Фахівці Google рекомендують користуватися лише тим зарядним пристроєм, що йшов у комплекті зі смартфоном. Інші зарядки можуть заряджати гаджет помітно повільніше або навіть негативно впливати на сам акумулятор, пише "Лайфхакер".

Уникайте перегріву смартфона

До нагрівання смартфона може призвести як використання неоригінального зарядного пристрою, так і його зарядка на сонці або поблизу якихось приладів, що нагріваються. Допустити таке суворо заборонено, оскільки гаряча батарея зазнає ризику пошкодження, особливо коли вона повністю заряджена.

Висока температура згубна для акумуляторів будь-яких мобільних пристроїв. Фахівці радять не грати в ігри на телефоні під час зарядки та обережніше використовувати його у спеку.

Заряджайте пристрій за потреби

Не варто чекати, коли ваш телефон повністю розрядиться або зарядиться. Ви можете підживлювати його будь-якої миті. Однак час від часу потрібно розряджати батарею до рівня нижче 10%, а потім ставити пристрій на зарядку на всю ніч. Цей процес дозволяє виконати своєрідне калібрування акумулятора, щоб позначити його реальну ємність.

Раніше "Телеграф" писав, які звички "вбивають" смартфон раніше, а також які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд з мобільним телефоном.