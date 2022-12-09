Почти как нижнее белье другого человека: почему лучше не пользоваться чужой зарядкой для смартфона

Одалживать чужой провод – то же самое, что передавать кому-то пароль к своим устройствам

Многие пользователи знают, как правильно заряжать смартфон, и каких нельзя допускать при этом ошибок.

В то же время не все владельцы гаджетов осознают, что когда смартфон или планшет разряжается, то лучше никогда не "одалживаться на время" провод у другого человека – к примеру, пассажира в зале ожидания аэропорта или на ресепшене гостиницы.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на IBM Security.

"Есть такие вещи, которые просто нельзя одалживать, — говорит Чарльз Хендерсон, управляющий партнер и руководитель X-Force Red в компании. — Если бы вы путешествовали и спохватились, что забыли взять с собой нижнее белье, вы бы не стали просить спутников одолжить вам его? Вы бы пошли в магазин и купили новое".

Хендерсон руководит командой хакеров, которых клиенты нанимают, чтобы те взламывали их компьютерные системы и выявляли уязвимые места. С тех пор как хакеры поняли, как внедрять в провода для зарядки вирусы, которые позволяют удаленно захватывать мобильные устройства и компьютеры, его команда иногда пользуется этой уловкой, чтобы отучить клиентов доверять чужим проводам.

"Мы посылаем кому-нибудь классный провод для iPhone по почте. Может, мы подписываем его как-то безобидно, например, именем поставщика или партнера, которого они указали на своем сайте. Мы отправляем провод и смотрим, воспользуется ли им человек", — говорит он.

В августе на ежегодной DEF CON Hacking Conference в Лас-Вегасе хакер, известный как MG, продемонстрировал провод от iPhone, который он доработал. Подключив с помощью этого провода iPod к компьютеру Mac, MG удаленно узнал IP-адреса провода и через него получил контроль над компьютером. MG отметил, что позднее он мог бы удаленно "убить" внедренный вирус и стереть все следы его существования. У предприимчивого хакера был запас так называемых проводов O.MG, которые он продавал по $200.

По словам Хендерсона, еще более серьезная угроза, чем зараженные провода, – это станции для подзарядки через USB, которые встречаются в общественных местах вроде аэропортов. "Мы знаем о паре случаев, когда станции для подзарядки взламывали. Я говорю не об электрических розетках. Я говорю о станциях для подзарядки с USB-портами".

"Осторожность в отношении всего, что вы подключаете к своим устройствам, – это просто хорошая IT-гигиена, — говорит Хендерсон. — Считайте, что это то же самое, как открывать вложения к письмам или передавать пароли. В случае с компьютерами передать провод — это как передать пароль, потому что именно такой уровень доступа вы предоставляете".

Помимо вопросов безопасности чужая зарядка опасна еще и с технической точки зрения- некачественное устройство может вывести из строя адаптер и ПО, следящее за уровнем заряда, и даже стать причиной пожара.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что нужно сделать для того, чтобы смартфон быстрее зарядился.