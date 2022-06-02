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Как правильно заряжать смартфон: 3 обязательных правила

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Советы по зарядке смартфона очень просты
Советы по зарядке смартфона очень просты

Специалисты рекомендуют пользоваться только тем зарядным устройством, которое шло в комплекте со смартфоном

Для того, чтобы не потерять связь с внешним миром возможность сделать красивое фото в любой момент, мы всегда стараемся зарядить свой телефон на максимум, чтобы он не сел в самое неподходящее время. Однако мало ли кто задумывается, как правильно заряжать свой смартфон и можно ли ставить свой на подзарядку, если он уже заряд показывает к примеру 50%.

Как правильно заряжать телефон

Используйте зарядку из комплекта

Специалисты Google рекомендуют пользоваться только тем зарядным устройством, которое шло в комплекте со смартфоном. Другие зарядки могут заряжать гаджет заметно медленнее или даже оказывать негативное влияние на сам аккумулятор, пишет "Лайфхакер".

Избегайте перегрева смартфона

К нагреву смартфона может привести как использование неоригинального зарядного устройства, так и его зарядка на солнце или вблизи каких-то нагревающихся приборов. Допускать такое строго запрещено, поскольку горячая батарея подвергается риску повреждения, особенно когда она полностью заряжена.

Высокая температура губительна для аккумуляторов любых мобильных устройств. Специалисты советуют не играть в игры на тлеефоне во время зарядки и осторожнее использовать его в жару.

Заряжайте устройство по мере необходимости

Не стоит дожидаться, когда ваш смартфон полностью разрядится или зарядится. Вы можете подпитывать его в любой момент. Однако время от времени нужно разряжать батарею до уровня ниже 10 %, а затем ставить устройство на зарядку на всю ночь. Этот процесс позволяет выполнить своего рода калибровку аккумулятора, чтобы обозначить его реальную ёмкость.

Ранее "Телеграф" писал, какие привычки "убивают" смартфон раньше времени, а также какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.

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