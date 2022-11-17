Ошибки, которые допускает каждый второй: как нельзя заряжать свой смартфон
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Неправильная зарядка современного телефона может привести к печальным последствиям
Чтобы не потерять связь с внешним миром, мы стараемся заряжать свой любимый гаджет на максимум, чтобы он не сел в самое неподходящее время. Однако это одна из ошибок, которую нельзя допускать, чтобы не испортить аккумулятор смартфона.
Специалисты назвали четыре главные ошибки, связанные с зарядкой устройства, пишет belnovosti. Они приведут как к поломке самой батареи, так и телефона в целом.
Как нельзя заряжать смартфона — ошибки
- Ставить телефон на зарядку сразу, если пришли с мороза. В этом случае нужно дать гаджету время на "акклиматизацию".
- Допускать перегрева смартфона в жаркую погоду, ставить на зарядку под прямыми солнечными лучами.
- Использовать неоригинальные зарядные устройства и зарядки с большим количеством ампер.
- Постоянно разряжать телефон "в ноль" и заряжать до 100%.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно быстро сделать, если смартфон упал в воду и отключился. А также мы объясняли, как высушить промокший смартфон, если его нельзя разобрать на детали.