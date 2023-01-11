Обратитесь в ЦНАП или используйте “Дію”: военнообязанным рассказали о новых правилах учета

Чтобы заново стать на учет на новом месте жительства, у военнообязанного есть семь дней

В Украине изменили некоторые правила постановки на воинский учет в период действия мобилизации. При переезде военнообязанный должен обязательно обратиться в ЦНАП или воспользоваться "Дієй".

Об этом подробно рассказано в материале "Телеграф". Кабмин опубликовал новые правила о порядке постановки на военный учет 3 января.

В случае переезда на новое место жительства, военнообязанный должен обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или воспользоваться приложением "Дія". Чтобы заново стать на воинский учет в период мобилизации, военнообязанному дается семь дней. Помимо этого, можно обратиться в центры комплектования.

Военнообязанный украинец отныне может устроиться на работу или поступить в вуз только при наличии соответствующего документа. К военно-учетным документам относятся:

удостоверение о приписке к призывному участку (для призывников);

военный билет или временное удостоверение военнообязанного (для военнообязанных);

военный билет (для резервистов);

отображение в электронной форме информации, содержащейся в вышеперечисленных документах.

Что касается женщин-медиков или фармацевтов, которые не становились на воинский учет, то они могут быть приняты на работу без вышеперечисленных документов. Это разрешение действительно до 2026 года.

Вузы или колледжи, которые занимаются подготовкой женщин-медиков, должны за два месяца до окончания учебы подать в центры комплектования списки. На их основании женщинам формируют временное удостоверение военнообязанного и вносят информацию в Единый государственный реестр.

Кроме того, центры занятости также должны предоставлять информацию о военнообязанных, которые в период действия мобилизации в Украине лишились работы. Вероятнее всего, им могут вручить повестку или предложить службу по контракту.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что часть украинцев может избежать мобилизации. Касается это некоторых студентов и даже медиков.

Подробнее читайте в материале "Телеграф": "Военкомат в "Дії", новые правила для женщин и беженцев: что изменилось для украинских военнообязанных"