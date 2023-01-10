Украина будет возвращать военнообязанных мужчин для службы в армии? Что не так с новым механизмом

Новый механизм повлек за собой появление большого количества вопросов по его дальнейшей работе

В рамках нововведений, касающихся военного учета граждан в 2023 году, на находящиеся за рубежом посольства и консульства Украины правительство возложило новую обязанность сообщать украинцев о начале нового призыва и мобилизационных мероприятий. Кроме того, дипломатические ведомства обязаны вести военный учет военнообязанных, призывников, а также резервистов, более "способствовать" их возвращению на Родину. "Телеграф" решил разобраться, заработает ли этот механизм и что о нем думают эксперты.

Как объясняет Telegram-канал "Ты же ЮРИСТ", новые правила, предусмотренные правительством, действительно будут действовать, однако не все так просто.

Что говорят эксперты

В первую очередь механизм будет касаться исключительно тех граждан Украины, которые раньше становились на консульский учет за пределами страны (становиться на этот учет украинцы имеют право только добровольно).

Еще один пункт — работники дипломатического учреждения будут теоретически сообщать военнообязанному о призыве, однако они не имеют права выдавать повестки.

В-третьих. Сейчас четкого механизма "содействия возвращению военнообязанных и резервистов в Украину" еще нет.

В то же время, насильственно депортировать граждан Украины с территории другого государства разрешается исключительно по соответствующему решению суда.

Кроме того, экстрадиция (выдача) применяется только после совершения определенного преступления, однако украинцы, выехавшие за границу во время войны, не считаются преступниками.

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