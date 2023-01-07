Украинцам призывного возраста хотят разрешить выезжать за границу в 2023 году - кого это коснется

Відповідний механізм може запрацювати вже найближчим часом

В 2023 году украинское правительство планирует предоставить разрешение на пересечение государственной границы всем военнообязанным мужчинам, которые были забронированы от призыва.

Как в своем интервью для издания Forbes пояснила министерша экономики Украины Юлия Свириденко, "забронированные" мужчины смогут беспрепятственно пересекать выезжать из страны при условии, что будут иметь на руках ряд необходимых для этого документов.

Согласно ее словам, правительство стремится помочь работающему бизнесу заключать новые контракты и соглашения за пределами Украины.

"Сейчас Министерство экономики подготовило проект постановления, детализирующий и нормирующий критерии и порядок организации бронирования. Сейчас он находится на согласовании", — пояснила она.

Также министерша добавила, что сейчас ведутся работы по переводу бронирования работников в электронные форматы.

Кого это коснется

сотрудники госсектора,

работники предприятий, выполняющих мобилизационные задания,

сотрудники предприятий, производящих продукцию для Вооруженных сил,

мужчины, которые критически важны для украинской экономики.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие документы понадобятся для выезда за пределы Украины с детьми.

Также напомним, внедрило ли правительство изменения пересечения государственной границы в 2023 году и кого они коснутся.