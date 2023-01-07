Українцям призовного віку хочуть дозволити виїжджати за кордон у 2023 році - кого це торкнеться

Відповідний механізм може запрацювати вже найближчим часом

У 2023 році український уряд планує надати дозвіл на перетин державного кордону усім військовозобов'язаним чоловікам, які були заброньовані від призову.

Як у своєму інтерв'ю для видання Forbes пояснила міністерка економіки України Юлія Свириденко, "заброньовані" чоловіки матимуть змогу безперешкодно перетинати виїжджати з країни при умові, що матимуть на руках низку необхідних для цього документів.

Згідно з її словами, уряд має на меті допомогти працюючому бізнесу укладати нові контракти і угоди за межами України.

"Зараз Міністерство економіки підготувало проєкт постанови, який деталізує і нормує критерії та порядок організації бронювання. Зараз він знаходиться на узгодженні", — пояснила вона.

Також міністерка додала, що зараз ведуться роботу із переведенням бронювання працівників в електронні формати.

Кого це торкнеться

співробітники держсектору,

працівники підприємств, що виконують мобілізаційні завдання,

співробітники підприємств, які виготовляють продукцію для Збройних сил,

чоловіки, які є критично важливими для української економіки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які документи знадобляться для виїзду за межі України з дітьми.

Також нагадаємо, чи впровадив уряд зміни щодо перетину державного кордону у 2023 році та кого вони торкнуться.